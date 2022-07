Réactions au gel par le Mali des rotations de la Minusma

Journal 17h TU (14.07.2022)

Le Mali a décidé de suspendre à partir de ce jeudi toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma). Rencontre en Côte d’Ivoire, entre le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.