Mike Pompeo survole le Sahel et se pose au Sénégal

Info Matin 7HTU (17.02.2020)

Au menu d'Info Matin de ce lundi (17.02.2020), les raisons de la visite du Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo au Sénégal et pas dans les pays du Sahel confrontés au terrorisme, un reportage sur l'exploitation des mines d'or par des groupes armés et djihadistes à Kidal et les explications du directeur du SIPRI sur le lien entre la circulation des armes et la hausse des conflits en Afrique.