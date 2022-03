Migration : une maison pour un nouveau départ

La maison d'accueil inaugurée ce vendredi (18.03) va répondre aux besoins de tous ceux qui ont dû rebrousser chemin et redoutent de rentrer dans leur pays. Elle sera aussi un centre d'informations pour dissuader les candidats à l'exil.

Fini donc le complexe d'échec des migrants de retour au Sénégal. Cette maison d'accueil leur ouvrira désormais ses portes, bien équipée et installée non loin de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Yoff. Parmi les ouvriers qui ont travaillé pour la construction du centre, il y a Seydou Fall, un ancien migrant retourné volontairement à Dakar.

Selon lui, c'est une aubaine. "Je sais ce que j'ai enduré puisque je suis passé par là. J'avais décidé de revenir tout seul au pays. Mais c'était très difficile, mes débuts ici. Imaginez quelqu'un qui a été refoulé. S'il n'a pas une maison d'accueil comme Dalal Jam pour l'aider, il peut devenir fou", explique-t-il.

Déconstruire les fausses idées

En effet, le projet dénommée Dalal Jam (bienvenue en langue locale wolof) vise à faciliter et à accompagner le retour volontaire ou forcé des migrants sénégalais au pays.

Seydou Fall, un ancien migrant rentré au Sénégal

"Déjà depuis 2016, nous avions défendu des réfugiés sénégalais ici en Allemagne quand le gouvernement a décidé de leur retirer leur permis de travail parce que le Sénégal est devenu un pays de paix. Pour les exhorter à retourner chez eux. On s'est battu pour qu'ils continuent d'avoir le droit de travailler en Allemagne et on réfléchissait déjà à comment les supporter pour un bon retour dans leur pays d'origine", explique Astrid Schreiber, cofondatrice de l'Association Sama Chance au Sénégal.

Pour déconstruire les fausses idées sur le paradis occidental et les craintes d'un retour au pays, l'association Sama Chance, initiatrice du projet, offre gracieusement aux bénéficiaires plusieurs services et activités.

"C'est un espace où il y aura une assistance psychologique, médicale, s'il le faut. Mais aussi c'est un espace ouvert aux migrants pour échanger. On va organiser des workshops où des migrants vont raconter aux autres leurs vécus, ce qu'ils ont appris. L'espace est ouvert à tout le monde. Il est aussi ouvert au Sénégalais qui n'ont jamais voyagé mais qui veulent aussi comprendre ce système, c'est quoi aller en Europe ? Quelles sont les péripéties, les difficultés, les facilités ? Il faut que cette maison soit à la fois une maison d'accueil et d'information", précise Astrid Schreiber.

La maison d'accueil des migrants de retour peut héberger et nourrir une vingtaine de personnes. Selon la cofondatrice, Dalal Jam est un projet pilote qui pourrait bénéficier à d'autres pays africains dans la lutte contre l'émigration irrégulière vers l'Europe et vers d'autres pays développés.