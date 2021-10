Des chaussures de Michael Jordan vendues pour un montant record

La paire de Nike Air Ships rouge et blanche a été vendue 1,47 millions de dollars. "Les chaussures les plus précieuses jamais proposées aux enchères", a annoncé la maison de vente Sotheby's sur Twitter. Un prix astronomique, largement au-dessus du record détenu par une paire de Nike Air Jordans qui s'était vendue 615.000 dollars en août 2020.

Ces chaussures sont donc devenues iconiques aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Elles ont été portées par Michael Jordan au début de sa carrière, plus précisément lors de sa première saison avec les Chicago Bulls en 1984. Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de basket-ball, Michael Jordan a été aussi le tout premier joueur milliardaire de l'histoire de la NBA. Il a pris sa retraite en 2003.

La série biopic en dix épisodes d'une heure retrace les triomphes et les défis du footballeur légendaire. L'Annonce a été faite jeudi par Amazon Prime Vidéo qui veut montrer les diverses étapes de la vie de Diego Armando Maradona. La série pourrait plus tard être diffusée dans plus de 250 pays : "Maradona a connu une enfance difficile, mais il a su se transcender pour arriver au sommet", témoigne Carlos, un habitant de Buenos Aires. "Pour comprendre Maradona, il faut comprendre les circonstances sociales, politiques et économiques dans lesquelles Maradona a vécu et ensuite sa grande et profonde solitude", ajoute Carlos.

La 11e journée de la Liga

Trois matches étaient au programme jeudi (28.10). Le Real Sociedad est allée s'imposer sur la pelouse du Celta Vigo 2-0. L'ancien joueur de Dortmund, le Suédois Isak Alexandre, a ouvert le score (1-0, 55e), puis l'Espagnol Artitz Elusandro a doublé la mise en faveur du Real Sociedad (2-0, 79e). Getafe et Grenade ont fait match nul 1-1, match nul aussi pour le match qui opposait Levante à l'Atlético Madrid.

