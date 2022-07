Mercato : le Barça annonce une nouvelle offre pour Lewandowski

Le club catalan a publiquement annoncé mercredi avoir proposé une nouvelle offre au champion d'Allemagne pour obtenir les services du Polonais Robert Lewandowski. L'annonce de l'offre dont le montant n'a pas été communiqué, a été faite par le président du club catalan, Joan Laporta, en marge de la présentation de la nouvelle recrue le Danois Andreas Christensen :

"Nous avons fait une offre pour le joueur", a-t-il fait savoir. Le patron du club catalan estime que le Bayern pourrait réagir favorablement. "Nous espérons que la réponse sera positive", indique Joan Laporta. Cible prioritaire du FC Barcelone, Robert Lewandowski souhaite également quitter le Bayern pour la Catalogne. Mais le dossier semble plus compliqué. Le Bayern a rejeté la première offre de 32 millions, mettant désormais la barre à 50 millions.

Ons Jabeur en finale de Wimbledon

Face à l'Allemande Tatjana Maria, Ons Jabeur a réalisé son rêve en remportant pour sa première fois la demi-finale du Grand Chelem au terme des trois sets : 6-2,3-6,6-1 : "Je ne sais vraiment pas quoi dire. Après des années et des années de travail et de sacrifices, je suis vraiment heureuse que cela porte ses fruits et maintenant je continue pour le match suivant."

Jabeur est ainsi devenue la première joueuse africaine à avoir atteint ce stade de la compétition. La Tunisienne, numéro 2 mondial, affrontera samedi (09.07) en finale la Kazakhe Elrena Rybakina, tombeuse de la Roumaine Simona Halep en demi-finale. Chez les hommes, la première demi-finale oppose cet après-midi le Serbe Novak Djokovic au Britannique Cameron Nourrie.