Maurice Kamto clame victoire à la présidentielle camerounaise

L'un des principaux candidats à la présidentielledu dimanche 7 octobre au Cameroun, Maurice Kamto, a revendiqué la victoire face au président sortant Paul Biya. Une revendication faite publiquement lors d'une conférence de presse à Yaoundé ce lundi 8 octobre. "J'ai reçu mission de tirer le penalty, je l'ai tiré et je l'ai marqué", a-t-il dit.

Lire aussi → Analyse : Maurice Kamto se déclare vainqueur. Et après ?

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a également dénoncé de "multiples cas de fraude orchestrée par le pouvoir" auquel il a néanmoins tendu la main : "Mes bras leur restent ouverts pour qu'on œuvre ensemble à la renaissance nationale".

"Maurice Kamto manifestement hors-la-loi"

Un pouvoir qui n'a pas tardé à réagir. "M. Kamto est manifestement hors-la-loi", a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary ce lundi soir. Il promet "la rigueur de la loi" pour tous ceux qui se mettent en travers des institutions nationales. Un autre ministre, celui du travail, Grégoire Owona, qui est aussi secrétaire-général adjoint du RDPC au pouvoir, a accusé Maurice Kamto d'avoir invité "insolemment le président Paul Biya à organiser la passation du pouvoir".

Résultats définitifs sous deux semaines

Vendredi, l'ancien ministre délégué à la Justice (2004-2011) et avocat au barreau de Paris avait reçu le soutien d'un autre candidat de poids, Akere Muna, également avocat, qui s'était retiré de la course en sa faveur. Cependant, c'est au Conseil constitutionnel que revient le droit de proclamer les résultats définitifs et officiels, au plus tard deux semaines après le scrutin. Malgré ce long délai de publication officielle, des résultats de centaines de bureaux de vote sur 25.000 installés dans tout le pays, circulaient sur les réseaux sociaux dès dimanche soir.

Réécouter → Émission spéciale sur l'élection présidentielle au Cameroun sur la DW.