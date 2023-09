Des trésors culturels endommagés par le séisme à Marrakech

Le séisme a également fait des victimes et causé des dommages à Marrakech, désignée en 2020 capitale culturelle de l'Afrique.

Plus de 72 heures après le violent séisme qui a fait près de 2.900 morts au Maroc, l'heure est toujours à la mobilisation pour porter secours aux victimes. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir ces opérations.

Si les plus importantes destructions et pertes en vie humaine sont signalées dans des villages isolés du Haut-Atlas, proches de l'épicentre, le séisme a également fait des victimes et causé des dommages à Marrakech.

Une cité millénaire touchée

Destruction et dévastation… c'est ce que le séisme qui a secoué le Maroc a laissé derrière lui. Alors que le décompte du nombre de morts et de blessés continue, l'évaluation des dégâts matériels est également en cours, notamment à Marrakech.

Cité millénaire inscrite au patrimoine universel de l'Unesco, la ville a été désignée capitale culturelle de l'Afrique en 2020, grâce notamment à son architecture.

De nombreux bâtiments y ont été restaurés au fil des années, notamment dans la vieille ville.

Sebastian Vagt dirige le bureau des Affaires étrangères de la Fondation Friedrich Naumann à Rabat. Il rappelle qu'avec le séisme, l'attention se porte certes en premier lieu sur la recherche et le sauvetage des victimes.

Les consequences du seisme au Maroc en septembre 2023 Image : Sylvain Rostaing/Le Pictorium/dpa/picture alliance

Mais dans un tel lieu, il faut aussi évaluer les dégâts causés au patrimoine.

"Nous avons constaté que de nombreux trésors culturels ont été endommagés, tant à Marrakech que dans la vieille ville, nous avons vu que la mosquée Quba a également été endommagée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'importants trésors culturels dans les montagnes de l'Atlas.Les dégâts et les pertes en matière de biens culturels sont encore plus importants que ce que nous avons pu voir sur les premières images" explique-t-il.

Difficile pour le moment de connaître l'étendue des destructions dans l'Atlas en raison des difficultés d'accès. Mais à Marrakech, le tremblement de terre a fissuré et entraîné l'effondrement d'une partie des murs qui entourent la vieille ville, construite au XIIe siècle.

L'Unesco prête à aider

Marrakech est connue pour ses palais. Mais il y a aussi ses marchés aux épices, ses tanneries et sa place Jemaa el Fna.

Une première mission de l'Unesco a déjà été envoyée samedi à Marrakech pour une évaluation des dégâts.

Mais Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'Unesco, précise déjà que la Médina de Marrakech n'est probablement pas le seul site important touché par le séisme. L'organisation entend poursuivre son appui au Maroc.

"Nous continuerons à le faire de manière plus précise pour vraiment travailler avec les autorités afin de connaître l'étendue des dégâts, pas seulement sur le site du patrimoine mondial de Marrakech lui-même, car la médina de Marrakech a été touchée et le souk en particulier, mais aussi sur les autres sites importants du patrimoine culturel de la région" assure Lazare Eloundou Assomo.

La médina, le cœur historique de Marrakech, a été inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco en 1985.