Marcel Segbéame: maître et arbitre international de taekwondo

C'est à l'âge de douze ans que Marcel Segbéame a commencé à pratiquer son sport favori, le taekwondo. Mais celui qui plus tard en est devenu maître et arbitre international avoue avoir fait face à de multiples obstacles : "Au début j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés, le chemin n'a pas été du tout facile", affirme-t-il pour commencer.

Mais Marcel Segbéame n'a pas baissé les bras : "Je n'avais rien, rien du tout. Je parcourais des kilomètres à pied pour me rendre aux séances d'entrainement. Des entrainements que je faisais sans avoir d'équipements appropriés non plus, mais cela ne m'a pas découragé" fait-il savoir.

Marcel Segbéame dans les locaux de la DW à Bonn en Allemagne.

L'engouement au taekwondo

"Le taekwondo est un sport olympique actuellement, la motivation est maintenant là. Mais au début, je pratiquais ce sport sans véritablement savoir son importance, où ce que je poursuivais, juste une passion", confesse-t-il.

"Je voyais monsieur Nyalo (un voisin) amenait ses enfants à l'entrainement, et je les suivais juste...et au fil du temps, la passion est devenue grande, car avec ces amis d'école on restait ensemble à chaque fois, surtout les jours d'entrainements", conclut-il.

Marcel Segbéame, ceinture noire de taekwondo est non seulement un athlète mais il est aussi arbitre international de taekwondo. Au-delà des frontières de son pays, le Togo, Segbéame s'est fait également un nom en Allemagne et en Belgique où il a remporté des trophées individuels.