Maradona, un maillot qui vaut de l'or

Le bureau londonien de Sotheby's met en vente en ligne le maillot que portait Diego Maradona lors des quarts de finale de la Coupe du monde 1986 entre l' Argentine et l'Angleterre. Cette rencontre s'est soldée sur la victoire des Argentins 2-1. Les deux buts avaient été inscrits en deuxième période par Diego Maradona. Deux buts qui sont entrés dans l'histoire du football mondial, pense Brahm Wachter, chargé du département "objets de collection moderne" à Londres : "Avoir un maillot lié à deux moments historiques : un but inscrit de main que Maradona a qualifié de la 'main de Dieu', mais aussi le 2e but, qualifié 'but du siècle', c'est un honneur", dit-il.

Le doute sur le maillot en vente

Alors que Dalma Maradona, la fille ainée de l'ancien buteur argentin avait récemment affirmé que le maillot en question n'est pas celui que portait son défunt père lorsqu'il a marqué les deux buts, Steve Hodge a réfuté ses allégations. L'ancien joueur anglais affirme avoir échangé son maillot contre celui de Maradona à la fin du match, ce qui aurait persuadé le bureau de Sothby's à Londres :

"Le maillot porte un peu de fil jaune supplémentaire en haut à gauche de la crête. Il y en a un peu de fil noir également, si vous pouviez zoomer de très près, et une petite encoche vient juste à côté", dit Brahm Wachter avant de conclure que ce sont des points de correspondance prouvant que c'est bien le maillot de Diego Maradona"

Dans son livre, "Touché par Dieu" Maradona se souvient avoir échangé de maillot : "sur le chemin du vestiaire, l'un des gars anglais, c'était Hodge, m'a demandé d'échanger des maillots avec lui, j'ai dit oui, et nous l'avons fait", a écrit Maradona en 2016.

