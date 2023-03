La Mannschaft veut faire peau neuve

D'ores et déjà qualifiée pour le prochain championnat d'Europe de football masculin, qui aura lieu sur son sol du 14 juin au 14 juillet 2024, l'équipe d'Allemagne va se préparer à ce tournoi en effectuant une batterie de matchs amicaux. L'occasion pour le sélectionneur Hansi Flick de tester de nombreux joueurs en vue de la compétition, mais surtout de faire en sorte de réconcilier la Mannschaft avec son public.

Car le désamour est grand. Eliminée au premier tour du Mondial 2018, puis en huitièmes de finale de l'Euro 2020 et de nouveau au premier tour lors de la Coupe du monde 2022, l'Allemagne, quatre fois championne du monde et trois fois championne d'Europe, n'est que l'ombre d'elle-même. Des déconvenues sportives et un état d'esprit général qui ont suscité la déception au sein du public allemand, qui s'est petit à petit désolidarisé de son équipe nationale.

L'Allemagne s'était notamment inclinée 2-1 face au Japon lors de la Coupe du monde au Qatar Image : Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

L'arrivée de petits nouveaux

Aujourd'hui, le sélectionneur Hansi Flick veut faire peau neuve. Pour ce premier rassemblement post-Mondial, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a notamment fait appel à de nombreux jeunes, parmi lesquels l'ailier Kevin Schade, l'attaquant Mergim Berisha, ainsi que le défenseur germano-ivoirien de Stuttgart, Josha Vagnoman. De nouveaux visages qui auront leur chance au cours des mois suivants, et qui auront pour objectif de redonner vie à cette équipe d'Allemagne :

"Nous sommes contents de l'effectif que nous avons à notre disposition. De plus, il y a des joueurs qui n'ont pas pu rejoindre pour ce rassemblement, donc imaginez quelle équipe nous pourrions avoir. Nous attendons de chaque joueur qu'il fasse preuve de passion et de conviction sur le terrain, qu'il représente au mieux les couleurs de l'Allemagne", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse ce lundi. "Je pense que si cette passion se ressent sur le terrain, elle pourra être transmise aux supporters. C'est ce que nous allons faire, et c'est pourquoi nous allons nous préparer au mieux pour nos prochaines rencontres amicales."

Privée d'éléments d'avenir comme Jamal Musiala ou encore Florian Wirtz, l'équipe d'Allemagne affrontera le Pérou le 25 mars à Mayence, puis la Belgique le 28 mars prochain à Cologne.