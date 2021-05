Mannschaft : Retour en grâce de Thomas Müller ?

C'est le retour que toute l'Allemagne attend. Alors qu'il avait été mis de côté par le sélectionneur Joachim Löw en compagnie de Mats Hummels et Jerome Boateng quelques mois après le fiasco du Mondial 2018, Thomas Müller pourrait bientôt revêtir à nouveau le maillot de la Mannschaft. C'est du moins ce qu'annoncent plusieurs médias allemands, à l'instar de Bild ou de Kicker.

Mats Hummels, Thomas Müller et Jerome Boateng avaient été mis de côté par Joachim Löw fin 2018

Une saison exceptionnelle

À 31 ans, l'attaquant du Bayern Munich est dans la forme de sa vie, lui qui vient de conclure une saison à 11 buts et 21 passes décisives en Bundesliga. Des performances qui n'ont pas laissé le sélectionneur de marbre. Joachim Löw doit annoncer sa liste ce mercredi 19 mai, à partir de 10h30 en temps universel. Pour rappel, l'Allemagne est dans le groupe F de cet Euro 2020, en compagnie de la France, du Portugal et de la Hongrie.

L'US Monastir et l'AS Douanes assurent

En basket, suite de la Ligue africaine de basketball, dont la première édition se déroule à Kigali, au Rwanda. Hier, dans le groupe A, l'US Monastir a fait une grosse impression en s'imposant 113-66 face aux Malgaches du GNBC d'Antsirabé. Grâce à cette victoire, l'équipe tunisienne prend la tête de son groupe, devant les Patriots.

Hier soir avaient également lieu les matchs du groupe C : sans suprise, le Zamalek s'est imposé 71-55 face aux Mozambicains du Ferroviàrio de Maputo. Les Égyptiens prennent la tête du groupe en compagnie des Sénégalais de l'AS Douanes, vainqueurs 94-76 des Algériens du GSP, grâce notamment aux 18 points et aux 9 rebonds de Mamadou Lamine Diop.

Place aujourd'hui aux derniers matchs de cette première journée, les matchs du groupe B : les Maliens de l'AS Police seront opposés au Petro de Luanda, tandis que les Camerounais des FAP joueront contre l'AS Salé.

Paul Daumont en Jaune

En cyclisme, hier a débuté la 16ème édition du Tour international du Bénin. Et c'est Paul Daumont qui est Maillot Jaune. Le Burkinabè de 21 ans a parcouru la première étape, 123 kilomètres entre Djougou et Boukombé, en 3h17min57sec. Place aujourd'hui à la deuxième étape : 100 kilomètres entre Tchoukountouna et Djougou.