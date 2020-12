Mannschaft : Joachim Löw conforté comme sélectionneur

Malgré une presse allemande qui demandait son départ et malgré les critiques d'anciens joueurs devenus consultants, Joachim Löw sera donc l'homme qui conduira l'Allemagne à l'Euro 2021. Hier, les cinq principaux dirigeants de la Fédération allemande de football ont convoqué celui qui est en poste depuis 2006 pour lui réitérer leur confiance. Une décision entérinée par Fritz Keller, le chef de la DFB, par visioconférence.

Objectifs atteints

Le comité directeur de la plus grande fédération de sport au monde estime que Joachim Löw a rempli ses objectifs, à savoir "la qualification pour l'Euro, le maintien en Ligue A des nations, et le versement dans le premier chapeau des qualifications pour le Mondial", comme précisé dans un communiqué consécutif à cette décision. Joachim Löw dont la "relation intacte" avec l'équipe a été soulignée. La DFB qui estime également qu'un "match isolé (à savoir la défaite 6-0 en Espagne) ne peut et ne doit pas servir de mesure pour l'ensemble de la performance de l'équipe nationale et du sélectionneur."

Face à l'Espagne, Serge Gnabry et ses coéquipiers ont essuyé une des plus grosses défaites de l'histoire de l'Allemagne

Fulham honore Papa Bouba Diop

Sinon, hier, en Angleterre, Leicester City a perdu quelques points précieux dans la course au titre. Les Foxes se sont inclinés 2-1 face à Fulham, en match en retard de la 10ème journée de Premier League. Le premier but de Fulham a été inscrit par Ademola Lookman; l'ancien joueur du RB Leipzig qui a fêté cette ouverture du score en brandissant un maillot de Papa Bouba Diop, qui a joué pour les Lily Whites entre 2004 et 2007.

Stéphanie Frappart, première

Enfin, ce soir, petit événement à venir : Stéphanie Frappart va devenir la première femme arbitre à diriger un match de Ligue des Champions chez les hommes. Âgée de 36 ans, Frappart avait déjà arbitré la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea. Ce soir, la Francaise sera à Turin pour la rencontre Juventus-Dynamo Kiev.