L'Allemagne tenue en échec par le Mexique

L'Allemagne a frappé en premier par le défenseur Antonio Rüdiger (1-0, 25e). Mais la Mannschaft a à nouveau fait preuve de manque de rigueur en défense. Profitant de quelques failles, les Mexicains ont réagi (1-1, 37e), et ont même réussi à inscrire le deuxième but juste après la mi-temps (1-2, 47e). Sauf que l'attaquant de Dortmund, Niclas Fullkrug, a offert l'égalisation à l'Allemagne, quatre minutes plus tard (2-2, 51e)

Il s'agit là du neuvième but en 11 sélections pour Niklas Fullkrug. A Philadelphie, l'Allemagne et le Mexique se sont finalement quittés sur un score nul de deux buts partout.

Niclas Fullkrug célèbre son but d'égalisation contre l'Espagne au Mondial au Qatar Image : Molly Darlington/REUTERS

L'Allemagne compte une victoire et un match nul au terme de deux rencontres amicales, contre les Etats Unis et le Mexique. Deux matches amicaux certes, mais importants, selon le nouveau sélectionneur allemand : "Nous avons besoin des entrainements mais aussi de quelques matches pour nous mesurer à différents adversaires", a déclaré Julian Nagelsmann.

Les deux matches enrichissants

Les deux rencontres contre le Mexique et contre les Etats-Unis ont été intéressantes : "Ces deux pays jouent de manière différente et c'est bien pour nous, car cela nous permet de nous adapter aux différents styles et c'est ce dont nous avons besoin, surtout que nous nous concentrons sur l'Euro de l'été prochain et visons l'épanouissement de notre équipe dans l'avenir", a-t-il déclaré.

Des matches amicaux en Afrique.

Six rencontres ont opposé ce mardi des sélections africaines en vue de préparer le rendez-vous de la CAN en janvier prochain en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, a fait match nul contre l'Afrique du Sud (1-1), la Guinée et le Gabon se sont aussi neutralisés (1-1), le Burkina Faso a en revanche battu la Mauritanie (2-1), la Zambie a dominé l'Ouganda (3-0), le Cap Vert s'est incliné face aux Comores (2-1).