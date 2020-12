Manchester United-PSG : "on ne pouvait pas accepter de perdre" Tuchel

Le Paris-Saint Germain a remporté le choc l'opposant à Manchester United grâce à des buts des Brésiliens: Neymar Jr. (6e, 90e +1) et Marquinhos (69e).

Entre temps, Manchester United avait en première période égalisé par l'intermédiaire de son attaquant buteur Marcus Rashford (32e):

"On a montré qu'on ne pouvait pas accepter de perdre ce match. C'est une chose importante, un esprit qui a caractérisé nos joueurs. Mais ce n'était pas facile. On a connu des moments difficiles, mais on n'a rien lâché. On est resté solidaire, et regagné notre confiance malgré tout"

Dans le même groupe H, le RB Leipzig s'est imposé 4-3 sur la pelouse turque de Istanbul Basaksehir.

Mais à une journée de la fin de la phase des poules, la situation n'est pas encore débloquée dans ce groupe, car trois équipes.

Paris Saint Germain, Manchester United et Leipzig ont toutes 9 points, avec une légère différence de buts en faveur des Parisiens.

Pour les autres résultats, retenez que le FC Chelsea a dominé 4-0 le FC Séville ; Krasnodar, le club russe, s'est quant à lui imposé 1-0 contre Stade Rennais. Le FC Barcelone a battu 3-0 les Hongrois de Ferencvaros et la Juventus s’est imposée 3-0 face à Dynamo Kiev.

Stafanie Frappart officie Juventus-Dynamo Kiev

Une première dans l'histoire de la Ligue des champions. Stefanie Frappart n’a pourtant pas eu des difficultés.

Au cours de cette rencontre de haut niveau opposant la Juventus à Dynamo Kiev, l'arbitre française de 36 ans a été à la hauteur de sa mission.

A noter que Stefanie Frappart avait déjà officié la finale masculine de la Supercoupe UEFA en août 2019. Elle avait également arbitré deux matches de la Ligue Europa en octobre et novembre 2019.