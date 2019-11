Mané et Salah, parmi les cinq meilleurs africains de Premier League

Les deux stars africaines évoluant à Liverpool sont entrées dans le cercle fermé des footballeurs africains qui ont marqué le championnat d’Angleterre. Contre Manchester City, l’ailier de Liverpool Mohamed Salah a inscrit dimanche son 62e but en Angleterre. Ainsi, l’Egyptien a égalé l’Ivoirien Yaya Touré à la 5e place des meilleurs buteurs en Premier League.

Sadio Mané 4e dans le classement

L’International sénégalais a, lui aussi, participé dimanche à la fête (3-1) contre City. Avec un total de 72 buts, soit une avance de 10 longueurs par rapport à son coéquipier égyptien, le natif de Bambari au Sénégal est à la 4e place dans le classement.

Un classement dont la légende du football ivoirien Didier Drogba est à la tête avec 109 buts. Le Togolais Emmanuel Adebayor a aussi marqué le football anglais avec 97 réalisations. Le Nigerian Yakubu ferme le podium avec un total de 95 buts.

VAR

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) au centre des débats

Au siège de l’UEFA, l’instance européenne de football, les entraineurs se sont entretenus sur l’utilisation de cette technique qui en principe permet le visionnage des fautes commises dans un match de football:

"Je trouve que cela va quand même dans le bon sens. Même si le VAR est un formidable outil, son utilisation mérite d'être améliorer. Mais nous en tant qu'entraineur ou les joueurs, nous pouvons aussi donner nos points de vue pour faire évoluer encore certaines règles" a dit l’entraineur de l’Olympique lyonnais Rudi Garcia à l’issue de la réunion à Nyon en Suisse.

L’ancien président de la Fédération tanzanienne a été suspendu pour détournement de fonds

Défenseur algérien (Mehdi Tahrat) dans la défense tanzanienne

Selon l’annonce faite hier par la Commission de discipline de la FIFA, Jamal Malinzi qui fut aussi membre d’une commission de la FIFA, a été suspendu dix ans de toute activité liée au football. Il paiera aussi une amende de plus de 455.000 euros. Il a été condamné pour avoir détourné des fonds de la Fifa, de la Confédération africaine de football (CAF), et de la fédération tanzanienne de football dont il était président entre 2013 et 2017, mais la FIFA n’a pas précisé le montant détourné.

Pour terminer, sachez que douze arbitres ont été arrêtés hier en Bosnie pour trucage de matches de football dans le championnat de deuxième division bosnienne. Ils sont soupçonnés d’avoir réclamé ou reçu durant l’année 2019 des cadeaux pour arranger les résultats de certains matches selon une source policière.