Tombouctou sous blocus des jihadistes, des dégâts énormes

Cela fait précisément deux semaines que les populations de Tombouctou vivent un embargo économique imposé par les groupes armés, une alliance locale entre les djihadistes et les Touaregs.

Leur avancée fait suite à la prise de la ville de Ber par les forces armées maliennes. Conséquences du blocus de la ville de Tombouctou : les prix des produits de première nécessité ont augmenté sur les marchés.

Un ultimatum d’une semaine avait été donné aux commerçants arabes qui ravitaillent les habitants depuis l’Algérie et la Mauritanie pour qu’ils cessent d’approvisionner la ville. Passé ce délai, ils ont donc mis leur menace à exécution.

"Ça n'arrange personne, de même que les commerçants. Aucune ethnie ne bénéficie de ça. Parce que tout le monde sent en réalité la crise qui est là. Toutes les denrées qui quittent l’Algérie pour Tombouctou ou qui quittent la Mauritanie pour Tombouctou manquent. Ce qui fait que nous payons cher certains produits. Mais nous n’aimerions pas que le cycle de violences continue", a déploré Mahamane Dédéou Arby, président régional du Regroupement pour la défense des consommateurs du Mali.

Ce blocus survient au moment l'armée malienne mène un repositionnement sécuritaire dans la région de Tombouctou, "la ville aux 333 saints" inscrite au patrimoine de l'humanité. Image : KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Des mesures drastiques

Les préjudices causés par l’encerclement de la ville sont énormes. "Les groupes armés occupent le tronçon de Goundam et puis le tronçon Bambara Maoudé-Douentza-Mopti. Cela veut dire que Tombouctou est aujourd’hui en vase clos. Aucun produit ne rentre dans la ville. Tous les corridors, toutes les voies sont effectivement obstruées par cette mesure", a expliqué Babacar Mahamane, de la société civile de Tombouctou.

Babacar Mahamane précise que "la mesure la plus drastique, est celle qui concerne les produits qui proviennent de l’Algérie et de la Mauritanie et qui sont essentiellement composés de carburant qui, aujourd’hui, a grimpé de 25% à 30% par rapport à son prix initial. Le lait également, les pâtes alimentaires, le sucre, le thé, etc."

Pas de réaction pour le moment du côté des autorités militaires de transition autour de ce blocus imposé par les groupes armés touaregs et djihadistes sur la ville de Tombouctou.