Quel rôle pour les soldats tchadiens au Mali ?

Selon les Nations Unies, 47 soldats tchadiens ont perdu la vie depuis le début de la guerre au Mali et l’intervention de la mission de l’Onu dans le pays en 2013.

L’ancien président tchadien, Idriss Déby Itno, avait envoyé à cette époque 2.000 soldats pour appuyer les militaires maliens et français dans la lutte anti-terroriste. Mais en 2021, les autorités tchadiennes ont décidé de retirer 600 soldats du G5 Sahel déployés dans la zone des trois frontières.

"Un soldat de l’Afrique"

Pour ces Maliens croisés dans les rues de Bamako, les soldats tchadiens sont devenus moins visibles et aussi moins utiles pour le Mali.

"Avec Déby père, on sentait plus de coalition. Il s’impliquait vraiment dans les guerres. C’était vraiment un soldat de l’Afrique, pense Mouna. Mais avec l’arrivée du fils au pouvoir, les relations ont changé, les tendances ont été bouleversées. Le Mali s’est isolé et fait face à ses propres problèmes sans pour autant compter sur les autres puissances."

"En réalité, je pensais que les soldats tchadiens n’étaient plus au Mali, indique Zana. Parce qu’avant, on entendait qu’ils étaient engagés dans des combats, on donnait des bilans du nombre des blessés dans leur rang et là ou l’opération avait eu lieu. Mais depuis un moment, j’ai même cru qu’ils n’étaient plus là. On constate que leurs opérations, ce n’est plus comme avant. Entretemps, l’armée est en train de prendre le dessus sur tout le monde en ce moment."

Froid entre Bamako et N’Djamena

Selon l’analyste Bakary Traoré, la coopération militaire avec les soldats tchadiens pâtit désormais de la détérioration des relations entre les deux pays.

L’engagement militaire tchadien dans le Sahel ne fait pas l’unanimité au Tchad Image : STR/AFP/Getty Images

Selon l’analyste, "le rapport entre les troupes tchadiennes et les troupes maliennes, c’est à l’aune des rapports que le Mali entretient avec la Minusma. A partir du moment où on ne peut pas dissocier le rapport Mali-Minusma du rapport Mali-Tchad."

Bakary Traoré poursuit : "Sur un plan bilatéral avec le Tchad, nos rapports ont pris un coup de froid suite au fait que le Mali n’a pas pu obtenir sa présidence au niveau du G5 Sahel. A mon avis, tous ces éléments constituent des ingrédients qui font qu’aujourd’hui les relations entre le Mali et le Tchad ne sont pas au beau fixe."

Nous avons contacté la commission défense du Conseil national de transition qui n’a pas répondu à notre demande d’interview.