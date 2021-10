Mali : pas de sécurité sans retour de l'autorité de l'Etat

Hyperactif, sur tous les fronts et rarement derrière son bureau, le chef de la Minusma El-Ghassim Wane, a accepté de répondre à quelques questions de la DW.

Pour El-Ghassim Wane, "la situation est extrêmement préoccupante au centre du pays du point de vue des droits humains, avec des attaques qui se multiplient et qui visent la population civile, l'armée malienne et parfois aussi la Minusma."

Dans cet entretien, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies réagit aussi au bain de sang perpétré par des djihadistes présumés dans la région de Gao, à l'est, début août. Des attaques contre les villages de Karou, Ouatagouna et Daoutegeft avaient fait plus de 50 morts.

"Fondamentalement, la sécurité va être restaurée le jour où l'autorité de l'Etat sera restaurée dans toute sa plénitude", estime El-Ghassim Wane.

Pour lui, cette autorité doit être restaurée "non pas seulement dans sa dimension de défense et de sécurité, mais également dans sa dimension régalienne, concernant la justice, mais aussi dans la dimension d'un Etat qui s'emploie à satisfaire les besoins des populations locales."