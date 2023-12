Le G5 Sahel continue à soutenir les projets de développement

Après le Mali en 2022, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé, début décembre, leur retrait du G5 Sahel. Créée en 2014, l'organisation, qui regroupait cinq pays – la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad – avait un double objectif : la coopération militaire pour lutter contre les groupes djihadistes et l’aide au développement dans le Sahel. Il y a d’abord le volet développement du G5 Sahel qui comprend 40 projets, dont la mise en œuvre vise à améliorer les infrastructures et l'accès aux ressources dans les cinq pays membres. Coût global de ces projets : 2,4 milliards d'euros.

Svenja Schulze, la ministre fédérale de la Coopération économique, préside l''Alliance Sahel depuis le 10 juillet 2023 Image : Metodi Popow/IMAGO

S'y ajoutent ceux financés par l'Alliance Sahel, une large plateforme de coopération internationale qui soutient des projets de développement au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie et au Tchad.

L’Alliance Sahel compte parmi ses membres l'Union européenne, les Nations unies, des pays comme l’Allemagne, la France, les Etats-Unis, le Canada ou le Royaume Uni, auxquels s’ajoutent des institutions telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale ou encore la Banque européenne d’investissements.

En 2022, un peu plus de 1.300 projets étaient ainsi en cours pour un montant global de 26 milliards d'euros, dont la moitié sont financés par la Banque mondiale.

Poursuite des projets malgré les différences politiques

La collaboration de ces structures avec les pays du Sahel devrait donc se poursuivre, même en cas de disparition du G5 Sahel, estime Ahmedou Ould Abdallah, président à Nouakchott du Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel au Sahara (C4S).

Des milliers de Maliens fuient les attaques djihadistes dans leur pays en direction du Burkina Faso Image : imago images/Joerg Boethling

Il déclare que "l'Alliance pour le Sahel, la Coalition pour le Sahel doivent à mon avis continuer à travailler avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali, au-delà de la rupture, de la fragilisation, de la disparition du G5 Sahel".

Créée en septembre 2021 par les membres de l’Alliance Sahel, la fondation "Facilité G5 Sahel" finance également, grâce essentiellement à des fonds allemands, des projets communautaires dans les pays du Sahel.

Patrick Berg, directeur exécutif de cette fondation, explique ainsi que la multiplication des acteurs permet un acheminement de l’aide, en dépit des différentes politiques vis-à-vis des juntes au pouvoir dans le Sahel.

"Il y a tout à fait un intérêt de nos bailleurs de fonds de continuer de financer notre travail. Là, dans les pays où il y a des différences entre les bailleurs de fonds et les régimes en place, c'est tout à fait possible, avec notre facilité, de financer encore des projets au bénéfice de la population, sans forcément accepter le gouvernement en place", affirme Patrick Berg.

Patrick Berg, ajoute que la fondation Facilité G5 Sahel a actuellement sept projets dans le Sahel.

"On a commencé avec des projets au Mali et en Mauritanie, où il y a effectivement déjà des activités mises en place. Dans les autres pays, nous sommes encore dans la phase de dialogue avec les populations locales. Au Mali, il y a beaucoup de projets dans l'approvisionnement en eau, l'agriculture, la construction des centres de santé. En Mauritanie, on vient de commencer avec la réalisation de certaines digues locales qui sont importantes pour l'agriculture. L'idée est de vraiment avoir des infrastructures qui peuvent aider les populations à gagner leur vie."

Des dizaines de millions d'euros

Le budget de la Facilité G5 Sahel est estimé à 55 millions d’euros : 50 millions donnés par le gouvernement allemand et cinq millions par la France.

Par ailleurs, le Ministère fédéral Allemand de la Coopération économique et du développement, la Banque de développement allemande et le secrétariat exécutif du G5 sont les membres fondateurs de la fondation "Facilité G5 Sahel". L'Agence française de développement (AFD) a rejoint la structure en 2022 comme bailleur. Enfin, d'un point de vue juridique, la facilité la "Facilité G5 Sahel" a le statut d'une fondation privée d'utilité publique de droit allemand.

