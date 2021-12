Mali : Les conclusions des assises nationales bientôt connues

Avant la phase finale des assises nationales de la refondation, 725 communes, 51 cercles ou encore 26 pays à forte concentration de Maliens ont accueilli les débats autour de 13 thématiques qui vont de la justice à la culture ou encore à la sécurité.

Des groupes de travail encadrés par des experts

Autorités morales, religieuses et coutumières, syndicats, sociétés civiles, des partis politiques, presque toutes les entités ont tenu à participer aux échanges dans le but de redessiner le mode de gouvernance et de reconstruire le citoyen malien.

Quatre groupes de travail encadrés par des experts ont été constitués par les organisateurs au cours de cette phase nationale pour débattre de plusieurs thématiques dont la politique institutionnelle.

Un sujet qui tenait à cœur Badra Aliou Sacko, président intérimaire du Forum des organisations de la société civile du Mali (FOSC) :

"Nous avons fait des propositions tendant à réduire les pouvoirs du président de la république. Nous avons aussi proposé que la haute cour de justice soit simplement supprimée, parce que c'est une institution qui n'a pas pu jouer son rôle", estime Badra Aliou Sacko.

Un engouement et un vif intérêt pour la question

Pour Sidi Aliou Ould Bagna, un participant de la région de Taoudénit dans le nord du pays, malgré les absences de quelques partis politiques, groupes armés ou leaders religieux, les débats ont suscité de façon générale un vif intérêt auprès des Maliens :

"Il y a eu un très grand engouement, les gens sont venus de partout pour donner leurs avis sur le projet de Mali koura (Mali nouveau, ndlr) en gestation. C'est extrêmement important aujourd'hui de mettre en place cette dynamique pour fédérer toutes les sensibilités afin qu'on puisse voir comment mettre en marche le Mali qui a tant souffert".

Le chercheur Ibrahima Ndiaye était lui dans le groupe de travail qui planchait sur l'éducation et la culture :

"Les propositions que nous avons eu à faire par rapport à la rénovation des sites anciens, d'enseignement, de sites touristiques ou la remise à plat des curricula dans les écoles formelles, non formelles, traditionnelles et modernes jusqu'au cycle universitaire, je crois que c'était très pertinent", a déclaré le chercheur.

Selon les autorités de la transition, les recommandations finales issues des quatre jours de travaux de cette phase nationale seront exécutoires.