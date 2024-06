Des banques, assurances et stations essence fermées au Mali

Les syndicats protestent contre la mise en détention d'Hamadoun Bah, secrétaire général du syndicat des banques et de l'Union national des travailleurs.

Il pourrait être compliqué de faire son plein ce jeudi au Mali. Les stations essence affiliées au Synabef (Syndicat des banques et établissements financiers), mais aussi assurances et banques devraient rester fermées ce 6 juin, voire jusqu'à samedi.

Un mouvement de protestation en réaction au placement en détention d'Hamadoun Bah. Le secrétaire général du Synabef, également secrétaire général adjoint de l'UNTM (Union nationale des travailleurs du Mali), la plus grande centrale syndicale du pays, a été placé sous mandat de dépôt mercredi pour faux et usage de faux et a passé une première nuit en prison. Cela fait suite à une plainte du comité syndical d'une autre banque de la place, la BDM, la Banque pour le développement du Mali. En réaction le Synabef a aussitôt décidé un arrêt de travail valable de jeudi minuit à samedi 8 mai.

Réunion avec Assimi Goïta

Un mouvement social pas toujours soutenu sur place. "Utiliser un arrêt de travail comme méthode de pression pour faire libérer Hamadoun Bah pourrait nous faire basculer dans un système où c'est le plus fort qui règne, et non la loi", regrettait ce jeudi matin, sur les ondes de la DW, Abdoulaye Guindo, coordinateur de la plateforme Benberé . L'UNTM avait convoqué jeudi soir une réunion extraordinaire pour tenter de trouver une autre issue à la crise. Une délégation de la puissante centrale syndicale a même été reçue dans la soirée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta ainsi que par le ministre de la défense, le colonel Sadio Camara. La DW reviendra sur le sujet dans son journal de 17hTU ce jeudi.