Mali : Boubou Cissé est nommé chef du gouvernement

L'information a été révélée ce lundi (22 avril) par le biais d'un communiqué officiel de la présidence.

Boubou Cissé occupait le poste de ministre de l'Economie depuis plus de trois ans, après avoir détenu le portefeuille de l'Industrie et des Mines. Cet économiste de 45 ans est passé par la Banque Mondiale, il a étudié en Allemagne, aux Emirats arabes unis et en France.

La présidence avait promis une annonce rapide après la démission jeudi (18.04.) de l'ex Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga moins d'un mois après le terrible massacre de 160 civils peuls à Ogossagou, dans le centre du pays.

Soumeylou Boubèye Maïga avait tenté le tout pour le tout en recevant ces derniers jours les dignitaires religieux, les dirigeants politiques et les représentants de la société civile. Car face au climat d'insécurité permanent, une partie du pays contestait sa gouvernance. Dans la région de Mopti, au Centre, avant même la tuerie d'Ogossagou, les Nations unies faisaient état de 600 morts et de milliers de déplacés depuis mars 2018 à cause d'agressions intercommunautaires.

Début avril, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à Bamako pour dénoncer la mauvaise gestion du pays. D'influents dignitaires religieux musulmans réclamaient également le départ du gouvernement.

Selon le communiqué officiel, lors de consultations tout au long du week-end, le président Ibrahim Boubacar Keita a "insisté auprès de ses interlocuteurs sur la nécessité de mettre le Mali au-dessus de tout et les a exhortés à l'accompagner dans le processus de reconstruction" du pays.