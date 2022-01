Main dans la main avec les autorités sanitaires, les couvents vaudous lancent leur campagne de vaccination au Togo

Nous sommes dans un couvent vaudou à Bè Kodjindji, au cœur de Lomé. En pleine célébration, un centre de vaccination y est installé. Une dizaine d'adeptes des divinités de ce couvent, la plupart torse nu, un pagne noué autour de la taille, font la queue pour recevoir leur dose de vaccin.

Afi est une adepte. Elle vient de se faire vacciner : "Le prêtre nous a expliqué que ce vaccin va nous protéger contre ce virus. C'est pourquoi j'ai finalement accepté le prendre".

Séances de sensibilisation

Des leaders des religions traditionnelles ont entrepris des séances de sensibilisation de leurs adeptes face à la propagation de la maladie. Ces séances se déroulent avant, pendant et après les cérémonies vaudoues.

Écouter l'audio 02:11 'Par les messages, nos adeptes comprennent et se font vacciner' (prêtre vaudou)

Hounongan Koffisika Dansou Kpadénou III est prêtre et vice-président de la fédération des cultes vaudous du Togo :

"On voit comment les gens meurent de ce virus à l'étranger et nous ne voulons pas que ça arrive chez nous. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à la sensibilisation et à la vaccination.

Par les messages, nos adeptes comprennent et se font vacciner. Nous acceptons pour cela les agents de vaccinations dans nos couvents".

Équipes professionnelles

Pour Hounongan Koffisika Dansou Kpadénou III, beaucoup sont réticents à la vaccination parce qu'ils croient aux fausses informations et aux théories du complot véhiculées par les réseaux sociaux : "Avec WhatsApp, des vidéos circulent et découragent les gens en disant que la vaccination tue. Il est important de se vacciner".

En plus de la sensibilisation, les prêtres vaudous font appel aux services sanitaires, à chaque cérémonie, pour solliciter des agents de vaccinations. Cet engagement soutient les autorités sanitaires du Togo. Koffi Vovolité Agbétiafa, directeur préfectoral de la Santé pour la région du Golfe :

"Des leaders qui ont pris conscience de la chose, c'est fantastique. A chaque fois qu'ils ont des cérémonies à faire, chaque fois qu'ils le demandent, on n'hésite pas à leur envoyer des équipes de vaccination, quelle que soit l'heure de la journée. Nous en avons vacciné jusqu'à 23h, 1h du matin".

Cette action entre dans la droite ligne des objectifs poursuivis par le Togo : l'atteinte de l'immunité collective.

