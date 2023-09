Colère des Iraniens un an après la mort de Mahsa Amini

Les images de la jeune Mahsa Amini allongée sur un lit d'hôpital après avoir été tabassée la police des mœurs en Iran, reviennent aujourd'hui. La jeune iranienne de 21 ans a succombé à ses blessures suite à cette interpellation de la police des moeurs qui l'avait accusée alors de ne pas avoir porté correctement le voile.

La "révolution" provoquée par la mort de Mahsa Amini

Sa mort a provoqué des manifestations partout en Iran, surtout dans des universités. De là est né un mouvement nommé “Femme, vie, liberté”.

Chahla Chafiq ,sociologue, explique ce qu’elle appelle une revolution qui est née depuis cet évènement dramatique en Iran:

"C'est la première fois qu'une révolution se produit en Iran et que les droits des femmes sont au cœur du mouvement, et les hommes de toutes les couches sociales viennent sur le terrain avec ce chant".

Elle poursuit en disant qu'"au cours des quatre dernières décennies, le peuple iranien a eu l'occasion de comprendre que l'oppression des femmes n'est pas seulement l'oppression des femmes, mais qu'elle concerne également l'ensemble de la société."

Après cette colère déclenchée par la mort de Mahsa Amini, les Iraniens , selon Chahla Chafiq, sont plus que jamais déterminés à changer les choses

"En fait, on peut dire que la révolution des femmes, de la vie, de la liberté, a constitué une rupture définitive entre le gouvernement et le peuple iranien. Maintenant, la prochaine question est de savoir quand ce gouvernement partira."

La mort de Mahasa Amini a provoqué des manifestations en faveur des droits des femmes Image : DW

Ce qui affaiblit la révolte

Mais, les spécialistes de la politique iranienne estiment que ce genre de mouvement peine toujours à faire bouger les lignes. Ils citent les mésententes internes au sein de l’opposition iranienne notament à l’étranger.

Fatemeh est analyste iranienne. Elle explique:

"L'opposition a évolué vers la discorde, s'accusant mutuellement et ignorant les demandes, et tout cela a découragé le peuple qui a payé un lourd tribut dans le pays."

Aujourd'hui, un an après le lancement de ''femmes, vie, liberté'', malgré l'absence de progrès, les manifestants n'ont pas l'intention de reculer et entendent saisir toutes les occasions pour maintenir le mouvement en vie.