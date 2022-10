Afrique

Sécheresse : la perpétuelle lutte des habitants du sud de Madagascar

Inondations, ouragan, sécheresse… Le dérèglement climatique touche les quatre coins du monde. A Madagascar, la sécheresse qui rime avec vulnérabilité intense. Dans la région de Tuléar, il ne pleut quasiment pas et les champs sont arides. Les populations sont entre survie et espoir. Avec le concours de Dina Harisoa Rakoto, Josoa Christian Rabehatonina et de Tsivasa Lampard.