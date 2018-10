Madagascar : des milliers de personnes placées en détention préventive pendant plusieurs années

Plus de 11.000 personnes arbitrairement placées en détention préventive, souvent pour des années : c'est ce que dénonce le rapport publié par Amnesty International sur les conditions de détention au Madagascar. Le rapport poursuit que 52 personnes sont mortes en 2017 après avoir été placées en détention préventive. "Les conditions dans lesquelles ces personnes sont détenues ne respectent aucunement le principe de la présomption d'innocence. Il y a un manque de nourriture, il n'y a pas de soins médicaux, ils ne peuvent pas accéder à leurs familles. Et entre 80 et 90% d'entre eux ne peuvent pas trouver d'avocat. Ceci viole non seulement le droit régional et international, mais aussi la législation malgache", a déclaré Tamara Leger, employée du bureau d'Amnesty International à Madagascar, et l'un des auteurs de ce rapport, décrit les conditions dans lesquelles ces personnes sont incarcérées.

Des actions citoyennes

Les organisations de défense des droits de l'homme ont souvent dénoncé le non respect du droit des prisonniers dans certains pays d'Afrique. Et notamment le recours massif à la détention provisoire qui se prolonge souvent au-delà de la durée prévue par la loi. "Nous avons le phénomène de corruption qui gangrène les institutions juridiques en Afrique. Il y a la méconnaissance des lois, des conventions, ou des traités internationaux ratifiés par les pays africains. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, c'est le pouvoir exécutif qui dicte la cadence", explique Trésor Chadron, de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, tout ceci découle du manque d'indépendance du système judiciaire face au pouvoir exécutif.

La question de la surpopulation carcérale est également un sujet de discussion. Dans beaucoup de pays, le nombre de prisonniers par cellule dépasse de loin le nombre maximum prévu. Ce qui rend impossible des conditions humaines de détention.