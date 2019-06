Macky Sall réagit aux accusations portées contre son frère Aliou Sall

Info Matin 7H TU (14.07.17)

Parmi les principaux sujets: une analyse de la stratégie de la majorité présidentielle avant les législatives de dimanche au Congo-Brazzaville, au Sénégal le président Macky Sall accusé de confier la gestion du pétrole et du gaz à des membres de sa famille, le lancement d'une "Alliance pour le Sahel" par l'Allemagne et la France et la situation humanitaire en Érythrée.