Afrique

Macky Sall pour un partenariat ouvert avec l'UE

Juste avant le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, le président sénégalais et président en exercice de l'UA, évoque au micro de la DW les crises qui agitent actuellement le continent africain, l'importance de la Cédéao pour l'Afrique de l'Ouest et plaide pour un nouveau partenariat décomplexé entre l'Afrique et l'Europe.