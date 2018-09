Maaßen : une nouvelle épine dans le pied de la coalition au pouvoir

Avec la Commission européenne qui a donné "deux mois" au Royaume-Uni pour rembourser 2,7 milliards d'euros de droits de douane destinés au budget européen. Selon la Süddeutsche Zeitung, Bruxelles reproche à Londres d'avoir frauduleusement laissé entrer en Europe des produits chinois soumis à un niveau de taxes inadéquat.

Tout cela se passe indique la Süddeutsche Zeitung, alors que le congrès du parti travailliste qui se tient à Liverpool pourrait entraîner un redressement des négociations sur le Brexit, même si les travaillistes ne sont ni au gouvernement ni à Bruxelles. La Süddeutsche Zeitung estime que si le parti travailliste vote officiellement pour un "nouveau référendum", les cartes seront de nouveau redistribuées au royaume-Uni.

Theresa May reste inflexible

Et même si la Première ministre britannique dit catégoriquement non à un tel scénario, la possibilité d'un oui pour l'Europe conviendrait largement à Bruxelles souligne la Süddeutsche Zeitung. Selon un sondage rendu public, 86 % des membres du parti de gauche britannique sont favorables à une nouvelle consultation populaire et 93 % d'entre eux voteraient dans ce cas pour rester dans l'UE.

Maaßen secoue la coalition au pouvoir

Pour sa part, le journal la Frankfurter Allgemeine Zeitung revient sur l'affaire Maaßen qui a ébranlé la coalition au pouvoir en Allemagne. La FAZ commente que même après l'accord controversé obtenu dans le cas de l'ex-chef des renseignements, beaucoup de choses restent floues. Le fil sur lequel repose cet accord de la Grande coalition est mince écrit la FAZ.

Pouquoi celui ou celle qui ne fait pas confiance à Maaßen devrait maintenant faire confiance à celui qui s'est montré hostile aux migrants et qui devient de surcroît conseiller spécial du ministre de l'intérieur s'interroge la Frankfurter Allgemeine Zeitung?

Incompétence et gêne, commente enfin le journal la Tageszeitung. Selon le journal, Hans-Georg Maaßen, n'est certes pas promu, mais il dispose de beaucoup de pouvoir et peut négocier en tant que conseiller spécial, des accords pour retourner les migrants vers leurs pays.

L'AfD se frotte les mains

Dans ce dossier, la victoire semble revenir à l'AfD qui a indiqué que Maaßen a été contraint de rendre le tablier parce qu''il s'est opposé à la politique migratoire prônée par la chancelière Angela Merkel conclut la TAZ. Et, c’est ainsi que la grande coalition a sauvé sa crise gouvernementale commente le journal.