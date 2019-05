L'Union Berlin accède à la Bundesliga

À Köpenick, dans l'Est de la capitale allemande, la rencontre a débuté sur les chapeaux de roue. Dans l'obligation de marquer après le match nul 2-2 à domicile jeudi dernier, les joueurs de Stuttgart se sont illustrés dès la 9ème minute de jeu : sur coup-franc Dennis Aogo a trouvé le chemin des filets, mais son but a été annulé après visionnage de la vidéo. Un but refusé à juste titre : son coéquipier Nicolas Gonzalez gênait la vue de Rafal Gikiewicz, le gardien de l'Union.

Deux poteaux sans conséquence

Par la suite, le club berlinois s'est réveillé, et a failli prendre l'avantage à deux reprises. Par deux fois (64ème, 66ème), Suleiman Abdullahi (buteur lors du match aller) était parvenu à tromper Ron-Robert Zieler, le portier de Stuttgart; mais par deux fois, les tentatives de l'attaquant nigérian ont été repoussées par le poteau. Stuttgart, qui a successivement fait rentrer des joueurs d'expérience comme Mario Gomez, Daniel Didavi et Gonzalo Castro, a alors tout essayé pour marquer ce fameux but qui l'aurait maintenu en première division, mais n'y est pas parvenu. Score final 0-0. Deux ans après être remonté, Stuttgart est relégué, tandis que l'Union Berlin jouera la saison prochaine en Bundesliga, et ce pour la première fois de son histoire. Une belle récompense pour tous ceux qui ont toujours soutenu l'équipe.

Après la rencontre, les supporters de l'Union Berlin sont descendus sur la pelouse pour fêter leurs héros.

"Hier, le président du club est venu nous voir dans les vestiaires et nous a dit que cela faisait 40 ans qu'il attendait ce moment. Moi, cela fait neuf mois que je suis ici, et on monte en première division", a expliqué Rafal Gikiewicz à l'issue de la rencontre. "C'est un joli cadeau pour tous nos supporters, notre président. Maintenant, nous allons nous reposer quelques semaines avant de commencer la préparation."

Troisième descente pour le VfB

Du côté de Stuttgart, l'entraîneur Nico Willig a quelque peu regretté les occasions manquées, mais n'a pas souhaité pas blâmer ses joueurs sur ce match. Selon lui, la situation du club s'était dessinée avant les barrages :

"Si nous étions parvenus à marquer, nous aurions eu un peu plus d'espoir, et l'Union Berlin aurait eu plus de pression. Mais cela ne sert à rien de se plaindre : au final, cela reflète bien notre saison. Ce n'est pas ce soir que ça s'est décidé, mais bien avant, durant l'année."

Champion d'Allemagne à cinq reprises (la dernière fois en 2007), Stuttgart descend donc en deuxième division pour la troisième fois de son histoire. Quant à l'Union Berlin, il sera la saison prochaine le 56ème club à évoluer en Bundesliga.