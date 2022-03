L'Union africaine appelle au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine

Dans ce genre de crises politiques, l'Afrique s'est souvent abstenue de dévoiler sa position, une démarche souvent interprétée comme étant la raison de son positionnement inaudible sur la scène internationale.

Mais cette fois, le continent pouvait difficilement rester indifférent face à l’invasion russe, d’autant plus que Moscou aussi a des relations étroites avec plusieurs pays africains.

(Re) lire aussi → La Russie envahit l'Ukraine sur plusieurs fronts

Explication sur cette prise de position

"L'Afrique est maintenant beaucoup plus multidimensionnelle. Il y a tellement d'acteurs présents, elle est tellement mondialisée", explique Antoine Glaser, spécialiste de la politique africaine, sur les raisons de la prise de position de l'Union Africaine.

"Mais ce n'est quand même pas le retour à la guerre froide avec d'un côté le soutien de la Russie aux mouvements d'indépendance et de l'autre l'Occident. Malgré tout, l’Afrique peut avoir d'autres marges de manœuvres qu'elle n'avait pas auparavant", poursuit Antoine Glaser.

Session de travail à l'Union Africaine.

(Re) lire aussi →Crise ukrainienne : la Chine joue la carte de la prudence

L'Afrique est désormais capable de choisir parmi ses partenaires extérieurs et chaque camp en lice espère obtenir son soutien.

Le journaliste et écrivain nigérien Seidick Abba, explique par exemple que, "pour l'Occident, l'enjeu aujourd'hui c'est d'obtenir l'isolement politique, diplomatique et économique total de la Russie". Selon lui, "les pays africains sont sollicités intensément". Le journaliste rappelle que" le sommet Union Européenne-Union africaine vient de se tenir à Bruxelles" et estime donc "logique qu'à la suite de cela, l'Union Européenne, qui entend être un partenaire de l'Afrique, attende que l'Afrique s'aligne sur sa position".

Conséquences en Afrique des sanctions

En plus de l'Union Africaine et la Cédéao qui ont condamné l'invasion russe en Ukraine, l'Afrique du Sud aussi a critiqué Moscou. Parmi les sanctions prises à l'encontre de la Russie il y a un embargo sur le marché international des matières premières. La hausse des prix des matières premières, du pétrole, du blé, risquent d'affecter de nombreux Africains, mais les pays exportateurs de gaz et de pétrole du continent pourront peut-être augmenter leurs ventes du fait de l'embargo sur la Russie.

Les étudiants africains d'Ukraine réfugiés en Roumanie

La crise ukrainienne a aussi poussé l'Union Africaine et la Cédéao à s’inquiéter du sort des Africains bloqués à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne.

(Re) lire aussi →"Cette guerre nous montre que nous vivons tous sur la même planète"

Plusieurs pays du continent, notamment le Togo, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria, se sont mobilisés pour aider leurs ressortissants parvenus à rejoindre la Pologne.

NDLR: Cet article a été modifié suite au souhait d'un interlocuteur qui a demandé le retrait de sa citation.