Los Angeles : la météo et la sécheresse attisent les flammes

Près de 1 500 bâtiments ont été réduits en cendres, contraignant plus de 100 000 habitants de la mégapole américaine à fuir devant des flammes.

Ces feux, d'une rapidité fulgurante, ravagent des quartiers comme Pacific Palisades, réputés pour leurs villas luxueuses.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a souligné l'ampleur de la situation en parlant de vents soufflant jusqu'à 160 km/h, des rafales dignes d'un ouragan, combinées à une sécheresse extrême.

Les incendies ont éclaté au matin du mardi (07.01.2024) et ont déjà fait cinq morts.

L'évocation de ces scènes tragiques par les habitants, témoigne de la violence de ces flammes : "les flammes ont englouti nos rêves", a confié William Gonzales, un résident désespéré de la région.

Sécheresse, chaleur et vents violents : le cocktail dévastateur

Les conditions climatiques de cet hiver à Los Angeles ne laissent place à aucun doute : la sécheresse, la chaleur et les vents violents sont une combinaison fatale pour la propagation des incendies. Et la région n’a pas connu de pluie depuis près de dix mois, un phénomène qui accentue le risque d’incendies.

Des villas de célébrités, comme celles de Laeticia Hallyday, veuve du chanteur Johnny Hallyday, de l'acteur oscarisé Anthony Hopkins ou de la milliardaire Paris Hilton, ont été réduites en cendres par les violents incendies qui ravagent Los Angeles. Image : David Swanson/REUTERS

En 2015, la Californie avait déjà connu une sécheresse historique, et la situation n’a cessé de se dégrader au fil des années, avec des périodes de plus en plus sèches en hiver.

L'absence de précipitations sur plusieurs mois a asséché la végétation, transformant les herbes et arbres en matériaux hautement inflammables. Ces conditions créent un environnement idéal pour les incendies, qui se propagent avec une grande rapidité, alimentés par des vents puissants transportant des braises sur des kilomètres.

Face aux effets du dérèglement climatique, la Californie apparaît de plus en plus exposée aux risques d'incendies.

Le rôle du changement climatique

Les experts s’accordent à dire que ces événements sont largement aggravés par le changement climatique. Et ils estiment que si le phénomène de sécheresse est récurrent en Californie, son intensité et sa fréquence ont été accentuées par le réchauffement climatique.

Selon Kristina Dahl, vice-présidente de l'organisation scientifique Climate central, l'augmentation de la température, notamment au début de cet hiver avec des températures avoisinant les 20°C en journée, joue un rôle crucial dans l’intensification des incendies.

Le réchauffement climatique global a entraîné une hausse de la température moyenne de 2°C dans le sud de la Californie depuis 1895, ont rappelé les climatologues de l'université de Californie à Berkeley. Cette élévation des températures est en grande partie responsable de l'accroissement de la fréquence et de l’intensité des incendies dans la région.

Les foyers se sont multipliés dans les banlieues au nord de Los Angeles, explosant souvent en l'espace de quelques minutes et faisant redouter d'autres morts. Image : DAVID SWANSON/AFP

Gestion urbaine sous-question

Les incendies ravageurs qui frappent Los Angeles soulèvent également des interrogations sur la gestion des espaces urbains et des forêts. Les critiques se multiplient quant à l’étalement urbain de la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, qui entraîne une urbanisation galopante dans des zones vulnérables, souvent proches de forêts et de terrains secs.

Cette situation complexifie la gestion des risques d’incendies, un défi auquel les autorités locales tentent de répondre, mais face à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, la tâche devient de plus en plus ardue.

Les controverses sur l'urbanisme et la gestion des ressources naturelles, notamment les forêts, sont amplifiées par des voix politiques, comme celles de Donald Trump et d'Elon Musk, qui dénoncent les politiques de l'État de Californie et de son gouverneur démocrate Gavin Newsom.

Cependant, les scientifiques rappellent que la gravité de ces événements est en grande partie liée à l’évolution du climat et aux phénomènes météorologiques extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents et violents.