L'opposition espère une percée aux législatives au Rwanda

Depuis ce dimanche, les Rwandais sont appelés à renouveler leur Parlement. L’opposition attend beaucoup de ces législatives afin de relancer le débat démocratique à l’Assemblée.



Paul Kagame (FPR), le président du Rwanda, a voté depuis Pékin, où il participe au Forum sur la coopération sino-africaine.

De l’autre côté de l'échiquier politique, le président du parti d’opposition Democratic Green Party, Frank Habineza, candidat malheureux à la présidentielle l’an dernier, manifeste une lueur d’espoir de pouvoir gagner des places dans la chambre basse. Il compare la "campagne électorale très compliquée" de juillet 2017, parsemée de tracasseries administratives orchestrées par certaines autorités, avec ces législatives 2018 : "Aujourd’hui, les autorités de base ont appris beaucoup de leçons. L’année dernière, elles étaient plus hostiles qu’aujourd’hui, et je peux dire que les choses se sont améliorées."





Absence de débat....

Le Parlement est dominé par le Front Patriotique Rwandais, mais l’opposant espère obtenir de nombreux sièges pour apporter un changement : "C’est un parlement où il n’y a pas de débat. On n’a que des décisions prises à l’unanimité. Il est possible d’être toujours d’accord avec une idée, mais quand même il faut voter avec un certain degré de conscience. Nous avons également besoin d’avoir un Parlement."



Quelles chances pour les jeunes rwandais aux législatives ?

... ou recherche du consensus ?

Ce modus operandi est décrit par les proches du FPR comme étant de la "démocratie consensuelle". Odette Nyiramirimo, secrétaire générale du Parti Liberal, PL, allié du parti au pouvoir, affirme vouloir éviter "qu’on commence à se déchirer entre partis; à se laisser insulter comme on le voit dans d’autres pays, ou comme ça s’est passé ici en 1994. On voudrait que les Rwandais aient une vision commune."

L'ombre de l'affaire Rwigara

Cette élection arrive sur fond de critiques renouvelées, notamment dans les médias et les réseaux sociaux, à propos de l’incarcération de Diane Rwigara, l’opposante et candidate aspirante à la présidentielle de 2017. Elle est en prison depuis septembre 2017, accusée d’usage de faux et d’incitation à l’insurrection.