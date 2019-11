L’opposante Victoire Ingabire quitte la présidence du parti FDU

Dans une interview accordée à la DW, Victoire Ingabire n’exclue pourtant pas la possibilité de s’allier à l'avenir avec le parti au pouvoir, le FPR. L'opposante rwandaise repond aux questions d'Etienne Gatanazi, notre correspondant à Kigali.

DW : Bonjour Mme Ingabire. Vous avez donc quitté le parti FDU dont vous êtes la fondatrice?

Ingabire : Oui, j’ai quitté le FDU, un parti que j’avais créé avec mes camarades en 2006, et en 2010 ils m’ont donné la mission de faire enregistrer le parti pour participer aux élections présidentielles. Les démarches ne se sont pas bien passées, j’ai été emprisonné pendant huit ans. Puis en 2017, les membres du comité qui étaient ici au Rwanda ont aussi été emprisonnés, ce qui veut dire qu’il n’y avait que les membres à l’extérieur du pays qui étaient restés actifs.

Après ma libération, et même jusqu’aujourd’hui, je ne suis pas autorisée à sortir du pays. Finalement, nous avons convenu que nous ne pouvions pas faire avancer le parti si nous ne pouvions pas nous rencontrer. Donc, nous nous sommes séparés à l’amiable, j’ai décidé de fonder mon propre parti à l’intérieur du pays avec les membres qui ont subi comme moi des pressions. Mais créer un nouveau parti ne veut pas dire que les harcèlements ou les intimidations vont cesser. Ce n’est pas une garantie.

DW : Vous changez de parti après la récente attaque dans le nord qui a fait plusieurs morts, à la suite de laquelle la police rwandaise vous a interpellée pour vous interroger sur une possible complicité. Est-ce une coïncidence?

Ingabire : Non, le fait de créer un nouveau parti n’a rien à voir avec les interrogatoires que j’ai subi et que je continuerai à subir. Nous menons une lutte pour l’ouverture de l’espace politique au Rwanda. Cela fait que nous continuons à subir des harcèlements et des intimidations. Je suis toujours interpellée quand il y a une attaque quelque part, c’est toujours moi, en tant qu’pposante, qu’on pointe du doigt, à qui on demande des explications, alors que je n’ai rien à voir avec cela. Nous continuons notre lutte malgré que nous sachions que ce n’est pas facile.

DW : En créant le nouveau parti, on a l’impression que peut-être, à l’avenir, vous pourriez être dans la mouvance politique du FPR. Est-ce le cas?

Ingabire : (rires). D’abord, il faut savoir que la politique est dynamique. Je ne sais pas si à l’ avenir nous pourrons former une coalition avec la majorité présidentielle, ou de l’opposition. Donc, tout dépend de l’évolution politique du pays.

DW : Merci Mme Ingabire.

Ingabire : Merci à vous.