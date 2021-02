L'opposant tchadien Succès Masra demande un soutien international

Après la journée mouvementée de samedi à N'Djamena, l'opposant Succès Masra, leader du parti d'opposition Les Transformateurs, est toujours réfugié dans le périmètre de l'ambassade des Etats-Unis au Tchad, avec 10 de ses camarades de parti. C'est là qu'ils ont atteri samedi, après la répression de manifestation "Marche du peuple'', pour exiger justice et l'alternance pacifique.

Respect des libertés fondamatentales

Cette zone, où se trouve notamment un parking, est interdite au public. Mais c'est là que Succès Masra affirme se sentir en sécurité. Et il espère bénéficier du soutien des grandes puissances. "Nous voulons exiger que la communauté internationale, -la France, l'Allemagne, l'Union Européenne ou les USA- qu'ils puissent aider le peuple tchadien pour exiger les mêmes choses que ce à quoi ont droit les populations de ces grands pays".

Écouter l'audio 04:20 "Est-ce que le pouvoir va arrêter tout le monde ?" - Succès Masra

Et Succès Masra de citer le droit de regroupement pacifique, le droit d'organisation politique et le droit de "marcher pour dire ce qu'on a sur le cœur de façon pacifique". Il dénonce des arrestations devenues "enlèvements". Et d'ajouter : "Ca vous donne une idée sur le visage du pays dans lequel nous sommes."

"Laissez-les tranquilles"

Le président de la Commission nationale des droits de l'homme dit suivre avec attention la situation. "Mais l'ambassade des Etats-Unis, c'est un territoire étranger et nous, notre prérogative s'arrête aux frontières du Tchad, c'est la raison qui a fait qu'on n'a pas pu faire le déplacement pour aller les rencontrer", assure Djidda Oumar Mahamat. Il considère "anormale" l'interdiction et la répression de la marche pacifique de samedi.

Djidda Oumar Mahamat tente d'appaiser la situation. "Nous avons engagé la diplomatie des droits de l'homme en saisissant le gouvernement. Et je pense que ces gens-là, on doit les laisser rentrer chez eux en toute tranquillité". Et de répéter que le gouvernement ne doit pas interdire les manifestations.

Comme le montre cette image de la présidence, Idriss Déby a été investi candidat par son parti samedi 6 février

Comparution le 15 février

Quatorze des 51 manifestants arrêtés samedi ont été placés sous mandat de dépôt par le Procureur de la République. Ils doivent comparaître le 15 février prochain. Parmi eux figure Mahamat Nour Ahmat Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, qui avait été en août suspendu de ses fonctions par ordonnance. Il avait contesté en octobre l'impartialité du juge du tribunal de grande instance qui avait prononcé cet arrêt.

Succès Masra est une figure montante de l'opposition tchadienne. Il a suivi ses études à Sciences Po Paris et Oxford, puis il a travaillé à la Banque africaine de développement (BAD), qu'il a quittée en 2018 pour lancer son mouvement, Les Transformateurs.