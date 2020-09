L'opposant russe Navalny a bien été empoisonné selon Berlin

La chancelière allemande Angela Merkel a pressé ce mercredi Moscou de s'expliquer, après la publication d'analyses montrant que l'opposant russe Alexeï Navalny avait été empoisonné par un agent neurotoxique "de type Novitchok".

Ce sont des examens approfondis effectués par un laboratoire de l'armée allemande sur l'opposant russe, hospitalisé à Berlin depuis fin août, qui ont permis de détecter l'emploi de cet agent neurotoxique.

Ces tests ont apporté la "preuve sans équivoque de l'existence d'un agent chimique neurotoxique de type Novitchok", a assuré le gouvernement allemand.

Berlin, qui "condamne cette attaque dans les termes les plus fermes", a demandé à la Russie des éclaircissements "urgents" sur cet empoisonnement, selon un communiqué du gouvernement.

Les résultats de ces tests démontrent que M. Navalny a bel et bien été "victime d'un crime", destiné à le "réduire au silence", a dénoncé Angela Merkel dans une déclaration à la presse

Angela Merkel attend des explications de la Russie sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny

"De très graves questions se posent à présent, auxquelles seul le gouvernement russe peut et doit répondre", a prévenu la chancelière.

"Le crime contre Alexei Navalny est contraire aux valeurs et aux droits fondamentaux que nous défendons", a martelé la chancelière Angela Merkel, dont le pays assure la présidence du Conseil de l'Union européenne.

L'ambassadeur russe à Berlin a été "invité urgemment" au ministère allemand des Affaires étrangères, a annoncé le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas.

Berlin a adressé un "message clair" et l'a exhorté à clarifier l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, désormais avéré, "dans les moindres détails et en toute transparence", a déclaré M. Maas, qui souhaite que les "responsables en Russie soient identifiés et traduits en justice".

Condamnation de l'UE et de Washington

"Les Etats-Unis sont très troublés par les résultats annoncés aujourd'hui. L'empoisonnement d'Alexeï Navalny est un acte absolument condamnable", a écrit le Conseil de sécurité national de la Maison Blanche.

"La Russie a déjà utilisé par le passé l'agent neurotoxique Novitchok", souligne-t-il, précisant que Washington allait travailler avec ses alliés "pour que les responsables en Russie rendent des comptes.



Alexei Navalny en juillet 2019 à Moscou

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dénonce pour sa part un "acte méprisable et lâche".

Pour le chef de la diplomatie britannique, "Il est absolument inacceptable que cette arme chimique interdite ait été utilisée une nouvelle fois et que la violence vise une fois de plus une figure de l'opposition russe".

Réaction de la Russie

La Russie est prête à "coopérer entièrement" avec l'Allemagne a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Nous confirmons que nous sommes prêts et sommes intéressés à coopérer entièrement et à échanger des informations sur ce sujet avec l'Allemagne", a assuré M. Peskov, cité par l'agence de presse publique RIA Novosti.

Il a toutefois souligné que la Russie n'avait pas été officiellement informée par l'Allemagne de ses conclusions.

"Le Parquet général russe a envoyé une demande officielle à la partie allemande en espérant recevoir une réponse officielle. Nos médecins ont également proposé un échange d'informations officiel, mais n'ont pas malheureusement reçu de réponse officielle de leurs collègues allemands", a déclaré Dmitri Peskov.