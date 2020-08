L'opposant russe Alexeï Navalny dans le coma, victime d'empoisonnement ?

Le célèbre opposant russe Alexeï Navalny âgé de 44 ans, a fait ce jeudi (20.08.2020) un malaise en plein vol alors qu'il se rendait à Moscou. L'avion qui le transportait a atterri d'urgence à Omsk en raison de la dégradation de son état de santé.

Selon son entourage, Alexeï Navalny a été empoisonné. Des vérifications sont en cours pour identifier la cause de ce malaise.

Du thé empoisonné ?

Il est connu comme l'adversaire le plus virulent du président Vladimir Poutine. Alexeï Navalny partait justement à Moscou pour organiser la riposte face aux candidats du parti au pouvoir dans le cadre des élections régionales prévues en septembre.

Mais depuis ce matin, Alexeï Navalny lutte contre la mort dans un hôpital de Omsk en Sibérie. Les médecins à son chevet disent tout faire pour lui sauver la vie. Sa porte-parole, Kira Jarmisch, a affirmé que l'opposant était placé sous assistance respiratoire et qu'il était toujours dans le coma.

D'après elle, Navalny était en bonne santé avant son voyage et aurait été victime d'un empoisonnement commis - toujours selon elle - au moment où le jeune opposant était de passage dans un café de l'aéroport de Tomsk où il s'était fait servir un thé noir.

Selon l'agence Interfax qui cite le propriétaire du café, des analyses seraient en cours pour vérifier, à l'aide des caméras de surveillance, si du poison aurait été mélangé à la boisson consommée par l'opposant.

Selon la Tass, une autre agence de presse gouvernementale, la police ne penche pas pour la thèse de l'empoisonnement et n'exclut pas que la cause de ce malaise soit différente. Devant la presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a souhaité un "prompt rétablissement" à l'opposant.

Lors d'une réunion sur la Côte d'Azur avec le président français, la chancelière allemande Angela Merkel a affirmé que l'opposant Navalny pourrait recevoir "toute aide médicale en France ou en Allemagne".

Des précédents en Russie

Ce qui est sûr est qu'il ne s'agit pas du premier cas d'empoisonnement d'un opposant au régime de Moscou.

Alexander Litwinenko était employé par les services russes de sécurité avant de tomber en disgrâce avec le régime

Alexeï Navalny lui-même s'était plaint plusieurs fois par le passé d'avoir été la cible d'attaques similaires.

En mars 2018, l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia étaient retrouvés inconscients dans un centre commercial de Salisbury. La Grande Bretagne et les pays occidentaux avaient dénoncé un empoisonnement et accusé Moscou de l'avoir commandité.

Encore en 2018, alors qu'il était évacué dans un hôpital de Berlin, les médecins qui soignaient Piotr Verzilov, un militant du groupe contestataire Pussy Riot, ont suggéré que cet activiste était "très vraisemblablement victime d'empoisonnement".

En 2006, après la mort d'Alexander Litwinenko,un autre agent-double russe, les médecins ont affirmé avoir trouvé dans son urine des traces de polonium - une substance radioactive qui aurait été mélangée à du thé.

En 2004, l'opposant ukrainien Viktor Iouchtchenko est victime en pleine campagne présidentielle d'un empoisonnement à la dioxine. Son visage grêlé et déformé porte toujours les traces de la maladie. Là aussi, il avait été question d'une opération commanditée depuis Moscou.