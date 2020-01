L'ONU se préoccupe du retour de l'Etat malien sur le terrain

Jean-Pierre Lacroix bouclait ce jeudi (30.01.2020) une visite de 72 heures au Mali. Le Secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix a abordé avec les autorités, les questions de l'Accord de paix, du dialogue national inclusif ou encore des élections législatives que le pays doit bientôt organiser. C'est donc surtout le contexte sécuritaire qui a dominé les débats. Les populations du nord et du centre redoutent désormais le pire si rien n'est fait pour arrêter les attaques ciblant à la fois les civils et militaires maliens.

Une patrouille de la Minusma sur une route de Gao (18.05.2016)

Des routes minées

Dieneba Modibo Tandina, une Malienne originaire de la ville de Gao témoigne que la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader avec son lot d'attaques quasi-quotidiennes.

'Pour quitter Gao, si on n'a pas l'occasion d'avoir le vol de la Minusma ou de UNMAS (Service de lutte anti-mines des Nations unies), nous sommes obligés d'emprunter le tronçon Niger-Burkina pour parvenir à Bamako. A propos de cette insécurité, nous pouvons parler des mines qui sont sur les routes, des vols, des braquages, des viols etc…'', affirme Dieneba Modibo Tandina.

En plus du nord, le centre est devenu depuis quelques temps l'autre foyer de tension dans le pays. Les populations y vivent entre menaces des groupes djihadistes et conflits intercommunautaires qui ont fait des centaines de morts en 2019.

Les forces onusiennes s'y sont déployées depuis 2019 avec un mandat robuste.

L'Etat malien a annoncé son retour dans les régions du nord à travers l'armée reconstituée

Faire revenir l'Etat

Selon Mahamat Saleh Annadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mali, les casques bleus mènent "au quotidien des patrouilles à la suite d'un certain nombre d'obstructions au niveau de la ville de Bandiagara. Mais cela concerne toute la région, tous les cercles du centre du Mali et elles se font en parfaite coordination avec les Forces armées maliennes''.

A Boulkessi, Dioura, Indelimane ou récemment Sokolo, les forces armées maliennes ont subi de lourdes pertes à la suite d'attaques djihadistes. La mission de l'Onu au Mali se déploie aux côtés des militaires maliens.

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de maintien de la paix souhaite que cette coopération se renforce.

‘'Il y a des endroits du centre d'où les FAMa sont parties. Et nous allons les aider afin qu'elles puissent revenir de manière à ce que nous ne soyons pas, ou le moins longtemps possible, les seuls à être présents. Notre objectif commun est le retour de l'Etat partout afin que la paix et la prospérité puissent se développer au Mali'', confie le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Au cours de ses échanges avec les autorités maliennes, Jean-Pierre Lacroix a également discuté du retour annoncé de l'armée malienne reconstituée à Kidal, dans le nord du pays.