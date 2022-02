Afrique

Au Togo, le programme Agbéyéyé au secours de la santé mentale

Redonner de l'espoir mais surtout une nouvelle vie aux personnes souffrant de maladies mentales, c'est l'ambition du projet "Agbéyéyé" ("Nouvelle vie"), de l'association HANDS From ABOVE. Initié par l'activiste togolaise Peace Vera Ahadji, ce programme de trois ans vise à rendre leur dignité à une centaine de personnes atteintes de troubles mentaux et qui errent dans la rue à Lomé, la capitale.