Liverpool ne s'arrête plus !

Les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné une nouvelle victoire cette fois-ci face à Sheffield United lors de la 21ème journée de Premier League.

Les Reds se sont tranquillement imposés 2-0 grâce à des réalisations de Mohamed Salah en tout début de rencontre et de Sadio Mané au retour des vestiaires.

Ce nouveau succès leur permet de rester invaincus mais surtout de converser 13 points d'avance sur leur dauphin Leicester, le tout en ayant un match en moins.

Ce week-end, pas de Premier League au programme mais de la FA Cup avec le 3ème tour. Et Liverpool y affrontera son voisin d'Everton.

Tennis : début de l'ATP Cup

Novak Djokovic

C'est aujourd'hui que commence l'ATP Cup, une nouvelle compétition par équipes qui se dispute en Australie.

Une compétition qui ne plait pas à tout le monde puisqu'elle arrive moins de deux mois après un autre tournoi par équipes : la Coupe Davis.

Pour la plupart des joueurs du circuit la tenue de deux compétitions aussi similaires à quelques semaines d'intervalle est inutile surtout compte tenu du programme déjà chargé en tennis.

Interrogés en conférence de presse, à la veille du lancement de la toute première édition de l'ATP Cup, plusieurs joueurs ont appelé à une fusion des deux compétitions qui ne sont pas gérées par les mêmes instances.

C'est notamment le cas de Novak Djokovic qui dispute le tournoi avec l'équipe de Serbie.

"Nous devons organiser un événement de type Coupe du monde ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Cela n'arrivera pas l'année prochaine mais si les deux parties, c'est à dire l'ITF qui gère la Coupe Davis et l'ATP se réunissent très rapidement, cela pourrait arriver peut-être pour 2022", a-t-il déclaré.

"J'espère que cela se produira parce qu'il est difficile de faire en sorte que les meilleurs joueurs s'engagent à jouer les deux événements. Et c'est à six semaines d'intervalle seulement, donc même pour eux ce n'est pas terrible en terme de de marketing, de valeur de l'événement, et j'en passe. "

Nick Kygios aide ses concitoyens

En marge de cette ATP Cup, le joueur australien Nick Kyrgios a promis d'aider son pays ravagé par de violents incendies.

Le numéro 30 mondial d'ordinaire connu pour ses frasques sur les cours s'est montré très touché en conférence de presse par la situation dans son pays et surtout dans sa ville natale Camberra actuellement recouverte d'une épaisse fumée rouge en raison de feux à proximité.

Nick Kyrgios s'est engagé à aider les victimes notamment en donnant 200$ par aces réussis lors de l'ATP Cup et du prochain Open d'Australie.