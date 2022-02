Première journée de guerre en Ukraine

Vladimir Poutine a lancé jeudi une invasion de l'Ukraine. L'armée russe procède à des frappes aériennes et est entrée depuis plusieurs directions sur le territoire ukrainien. Quelques heures plus tard, l'Ukraine signalait déjà les premières victimes, parmi lesquelles des civils.

Nous vous proposons ici, au fil de la journée, un résumé des grandes décisions et déclarations dans le monde sur la situation qui se détériore en Ukraine.

UKRAINE

13h12 - Selon des gardes-frontières ukrainiens, des forces russes auraient pénétré dans la région de Kiev.

ALLEMAGNE

13h09 - La présidente du Conseil de l'Eglise évangélique en Allemagne (EKD), solidaire de la population ukrainienne. Annette Kurschus déclare : "Nos pensées et nos prières accompagnent les personnes qui craignent maintenant pour leur corps et leur vie et qui voient la souffrance et la mort s'installer dans leurs villes et leurs villages".

OTAN

13h04 - Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg affirme que l'Alliance ne dispose pas de troupes en Ukraine et qu'elle ne compte pas y en envoyer.

FOOTBALL

12h40 - L'UEFA convoque une "réunion extraordinaire" vendredi [25.02.22] à 10h pour "évaluer la situation" après l'invasion de l'Ukraine et "prendre toutes les mesures nécessaires". La finale de la Ligue des Champions de football, principale compétition de clubs en Europe, est programmée le 28 mai à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Près du fleuve Dniepr, dans l'est de l'Ukraine, le 24 février au matin

TURQUIE

12h38 - Le président turc Recep Tayyip Erdogan rejette l'invasion de la Russie. La Turquie soutient l'Ukraine "dans sa lutte pour l'intégrité territoriale". La Turquie considère l'Ukraine et la Russie comme des pays amis et souhaite que les problèmes soient résolus par le dialogue. La Turquie est membre de l'Otan et a des frontières maritimes avec les deux pays dans la mer Noire.

CHINE

12h33 - La Chine appelle à abandonner les mentalités de l'époque de la guerre froide. La République populaire dit comprendre les préoccupations de la Russie sur les questions de sécurité.

OTAN

12h27 - L’Otan convoque vendredi [25.02.22] un sommet extraordinaire en visioconférence de ses 30 Etats membres. L’Alliance atlantique veut prendre des mesures “supplémentaires pour renforcer les capacités de défense” après le début “d’invasion de l’Ukraine par la Russie”.

Olaf Scholz va convoquer les députés du Bundestag dimanche

ALLEMAGNE

12h10 - Le chancelier allemand Olaf Scholz convoque dimanche [26.02.22] "une séance extraordinaire" des députés du Bundestag consacrée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le chef du gouvernement précise qu’il fera "politique générale". Olaf Scholz estime que l’invasion de l’Ukraine “met de nombreuses vies en danger

RUSSIE

12h09 - Le Kremlin affirme avoir "prévu" que les marchés russes allaient souffrir d'une "réaction émotionnelle" après l'offensive contre l'Ukraine. Moscou assure oeuvrer à ce qu'elle soit "passagère".

Des soldats ukrainiens ce matin à Mariopol

RUSSIE

12h08 - Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov affirme qu’il est “impossible d’exclure un pays comme la Russie derrière un rideau de fer”.

RUSSIE

12h07 - Le Kremlin estime que l’opération en Ukraine doit “atteindre ses objectifs”.

ALLEMAGNE

12h00 - Olaf Scholz déclare que ce 24 février 2022 est une “journée terrible pour l’Ukraine et une journée sombre pour l’Europe”. Le chancelier allemand ajoute : “L'objectif des sanctions est de faire comprendre aux dirigeants russes [que la Russie] paie un prix amer pour cette agression " de l’Ukraine. Olaf Scholz "appelle le président russe Poutine à arrêter le massacre, à arrêter immédiatement l'agression militaire, à mettre fin à l'effusion de sang, à arrêter ses troupes et à les retirer complètement du territoire de l'Ukraine.".

Dans l'est de l'Ukraine, après un raid russe

UKRAINE

12h04 - Le président ukrainien compare la Russie à l’”Allemagne nazie”.

ALLEMAGNE

11h49 - La fédération olympique allemande de sport (DOSB) et la fédération allemande de handisport (DBS) "condamnent fermement l'attaque de la Russie contre l'Ukraine". Dans un communiqué commun, les présidents de ces deux organisations "recommandent à [leurs] organisations membres de suspendre leur participation aux compétitions et aux entraînements en Russie et dans les zones de guerre".

Le syndicat allemand de journalistes DJV appelle les journalistes correspondants en Ukraine à la prudence et rappelle que les “journalistes en zone de guerre sont en très grand danger”.