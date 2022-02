Des Lions grandement récompensés pour leur triomphe à la CAN

La fête continue au Sénégal. Après le défilé triomphant dans les rues de Dakar, la capitale, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et tous les Lions de la Téranga ont été reçus ce mardi par le président Macky Sall.

Dans son discours, le chef de l'Etat sénégalais a annoncé qu'il allait décorer les joueurs ainsi l'ensemble des membres de la délégation, soit plus de 60 personnes au total :

"Vous nous avez rendus fiers en faisant résonner le nom du Sénégal aux quatre coins de la planète. Vous avez honoré la nation ; en retour, la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs", a déclaré Macky Sall au palais présidentiel, où se tenait la cérémonie.

"En reconnaissance des services que vous avez rendus à la nation, j'ai décidé de décorer l'ensemble des membres de la délégation officielle dans l'Ordre national du Lion, soit 52 qui passent directement au grade d'officier, 10 officiers qui sont promus commandeurs et un commandeur élevé à la dignité de grand officier."

Cette dernière récompense concerne le sélectionneur Aliou Cissé, que le président Macky Sall a par ailleurs affublé du surnom "El Tactico", pour la rigueur tactique dont son équipe a fait preuve tout au long du tournoi.

A Dakar, une foule de gens attendait ses héros, vainqueurs de la CAN

De l'argent et des terrains

En outre, les joueurs et les membres de la délégation recevront une prime de 50 millions de francs CFA chacun (soit un peu plus de 76.000 euros), un terrain de 200 mètres carrés à Dakar, et un autre de 500 mètres carrés dans la ville nouvelle de Diamniadio, située à une trentaine de kilomètres de la capitale et dont le développement est cher au chef de l'Etat.

Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et le président Macky Sall avec le trophée

La Coupe du monde en ligne de mire

Macky Sall a également demandé aux Lions de ne pas se relâcher, de rester "concentrés" sur les échéances à venir, notamment la Coupe du monde, qui aura lieu au Qatar en fin d'année. "Aliou, je ne vous demande pas de gagner la Coupe du monde mais une place en demi-finale", a-t-il déclaré.

Pour cela, le Sénégal devra d'abord passer par la case de barrages, où il retrouvera l'Egypte, mais en match aller-retour cette fois-ci. Une double confrontation qui aura lieu à la fin du mois de mars.