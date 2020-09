L'indémodable Kazuyoshi Miura

Kazuyoshi Miura est un homme de records. Le dernier en date a été battu au cours du mois d'août : à 53 ans, 5 mois et 10 jours, l'attaquant du Yokohama FC est devenu le plus vieux joueur à disputer une rencontre de Coupe de la ligue japonaise. Toutefois, celui qui est surnommé "King Kazu" ne se pose pas vraiment la question : lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de jouer au football, et du mieux possible :

"Je ne suis pas vraiment conscient du fait que je bats des records de longévité. Pour moi, c'est juste une étape et un résultat de ce que j'ai accompli. Je pense que le processus pour en arriver là est plus important. [...] Je n'ai jamais vraiment pensé à ma motivation et à ce qui me pousse à continuer. En fait, ma volonté d'avoir du succès dans le football n'a pas changé depuis que je suis devenu professionnel au Brésil, en 1986. La passion n'a pas changé non plus."

L'inspiration pour Captain Tsubasa

C'est à Santos, le club qui a notamment révélé le Roi Pelé ou encore Neymar, que Kazuyoshi Miura a effectué ses débuts. Après quelques saisons au Brésil, l'attaquant est rentré dans son Japon natal en 1990, avec un statut de star, étant devenu le premier joueur japonais à s'imposer à l'étranger. C'est d'ailleurs en s'inspirant de Miura que Yoichi Takahashi a créé le manga "Captain Tsubasa" ("Olive et Tom", en version française).

Avec le temps, Kazuyoshi Miura s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du Japon des années 90. Il remporte notamment la Coupe d'Asie en 1992, et avec 55 buts en 80 sélections, il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Samurai Blue.

Captain Tsubasa est l'un des dessins animés les plus populaires au monde

Depuis 2005, "King Kazu" évolue sous les couleurs du Yokohama FC. Chaque année, il prolonge son contrat d'un an, pour pouvoir se retirer quand il le souhaitera. Mais pour le moment, il n'en a pas envie : il semble bien s'amuser avec ses coéquipiers, dont certains pourraient même être ses enfants.

"J'ai souvent des conversations avec mes coéquipiers, qui sont soit encore adolescents, soit ont encore la vingtaine. Il nous arrive de parler de tout et de n'importe quoi, de football, de filles. Je suis tout à fait à l'aise en leur compagnie."

Bientôt un nouveau record ?

En mars 2017, Miura est devenu le plus vieux joueur professionnel de l'histoire, dépassant un certain Stanley Matthews, le premier Ballon d'Or de l'histoire, qui détenait le record depuis 1965. Si l'heure de la retraite approche, "King Kazu" ne semble pas trop y penser, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce qu'il pourrait ensuite faire de ses journées :

"Je pense que cela va me manquer de ne plus jouer au football. J'ai mis toute ma passion dans ce sport. Donc je ne sais pas si j'arriverai à survivre si le football venait à disparaître de ma vie."

C'est tout un pays qui rêve de voir Kazuyoshi Miura faire trembler les filets

En attendant, le Yokohama FC a été promu en première division après douze ans d'attente. Il n'est pas impossible de voir "King Kazu" faire trembler les filets d'ici la fin de la saison. Au moins une dernière fois.