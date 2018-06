L'incroyable victoire de l'Allemagne

Lorsque Timo Werner obtient un coup franc sur le flanc gauche de la surface de réparation, il reste trente secondes à jouer dans le temps additionnel, les deux équipes sont à égalité 1-1. Tonis Kroos et Marco Reus se dirigent tous les deux vers le ballon.

Marco Reus, en pleine confiance depuis qu'il a égalisé à la 48e minute, s'adresse à Kroos. Il demande à tirer lui-même le coup franc, et espère pouvoir le placer direct dans le but, malgré l'angle fermé et le mur de deux joueurs qui lui fait face. Mais l'autorité du champion du monde emporte la décision : "nous nous sommes décidés pour une combinaison qui permettait d'ouvrir l'angle de tir", explique Kroos. La suite a été vue et revue sur tous les écrans du monde.

Kroos fait une petite passe à Reus, décalé sur sa droite. Reus bloque le ballon et Kroos expédie un missile dans la lucarne opposée. L'Allemagne gagne 2-1 et échappe à l'humiliation qui se profilait déjà d'une élimination au premier tour.

Tout va se jouer mercredi pour la dernière journée de groupe. La Mannschaft (2e avec 3 points) jouera contre la Corée du sud (dernière avec zéro point), tandis que le Mexique (1er avec 6 points) évoluera contre la Suède (3e avec 3 points). Trois équipes peuvent passer en 8e de finale: la différence de buts sera cruciale. Du spectacle en perspective.

Le tenant du titre cherchera à éviter une catastrophe historique: L'Allemagne n'a jamais quitté le Mondial avant les quarts depuis son retour en Coupe du monde en 1954.