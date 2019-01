L'incompétence des autorités allemandes en matière de cyberattaques

Les journaux allemands reviennent ce lundi sur la grande fuite de données personnelles dont de nombreuses personnalités ont été victimes en décembre en Allemagne. Une fuite dont l'ampleur n'a été dévoilée par les pouvoirs publics que la semaine dernière.

Autre sujet commenté par les éditorialistes : la demande de réparations exigées par Israël à plusieurs Etats arabes pour avoir expulsé des juifs après 1948.

Synagogue d'El Ghriba à Djerba en Tunisie, la plus ancienne d'Afrique

250 milliards de dollars

C'est la somme réclamée par l'Etat hébreu pour dédommager les juifs expulsés d'Etats arabes ou musulmans après la fondation d'Israël il y a 70 ans.

Des juifs qui ont dû abandonner leur maison et une grande partie de leurs biens – surtout immobiliers – dans huit pays incriminés aujourd'hui par les autorités israéliennes, parmi lesquels la Tunisie, la Libye, l'Egypte ou le Maroc.

La Süddeutsche Zeitung cite la ministre israélienne en charge des Affaires sociales qui explique : "Il est temps de corriger l'injustice faite aux juifs après les pogroms dans sept pays arabes et l'Iran. Il est temps aussi de rendre à des centaines de milliers de juifs dépossédés ce qui leur revient de droit".

Le journal ajoute que pour l'instant, la façon dont les réclamations doivent être formulées n'a pas encore été précisée.

La SZ met ces revendications en parallèle avec celles d'environ 700.000 Palestiniens qui réclament le droit de retourner sur leurs terres ou dans les maisons que leurs familles ont dû abandonner aussi au moment de la création d'Israël.

Le quotidien de Munich rappelle enfin que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a réclamé le report de plusieurs mois de la présentation de la nouvelle Feuille de route vers un accord de paix avec les Palestiniens, obtenue sous l'égide des Etats-Unis. Un report qui s'explique par les élections prévues début avril en Israël.

Piratage: "agir n'est pas impossible"

Autre sujet : la divulgation sur internet des données privées d'un millier de responsables politiques et de personnalités en Allemagne.

"Seehofer promet une transparence totale", titre la Süddeutsche Zeitung en Une. Le ministre de l'Intérieur veut dévoiler d'ici mercredi l'intégralité des données qui ont fuité.

Les principaux reproches formulés à l'encontre du ministère de l'Intérieur et dont die tageszeitung se fait l'écho sont premièrement d'avoir reconnu la fuite près d'un mois après qu'elle a eu lieu. Et deuxièmement de ne toujours pas avoir identifié sa nature : s'agit-il oui ou non d'une cyberattaque ?

"Agir contre les piratages et les fuites informatiques est difficile mais pas impossible", estime die taz qui recommande à tous d'utiliser des mots de passe sûrs et variés selon les plateformes visitées.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung persifle l'inefficacité des mesures de protection dont les services de sécurité informatique (BSI) se targuaient dès début décembre.

Selon la FAZ, les autorités allemandes manquent "de personnel compétent et de connaissances. Et cela pour un gouvernement qui a un temps de réaction digne de l'ère analogique en matière de numérique, y compris pour ce qui est du développement des infrastructures".

Mais ce qui agace le plus la FAZ, comme la taz d'ailleurs, c'est l'information (non vérifiée) selon laquelle les services allemands auraient fait appel à la NSA américaine pour trouver le coupable de la cyberattaque : "Demander de l'aide au pays de Trump – écrit la FAZ – la cyberpolice est-elle donc vraiment si mal en point ?".