L'incertitude au Sénégal dans l'attente des résultats de la présidentielle

Les Sénégalais sont toujours dans l’attente de la proclamation des résultats de la présidentielle du 24 février.

En attendant, à Dakar comme dans les grandes villes du pays, le débat sur un possible second tour alimente tous les milieux sociaux et intellectuels, comme ici à l’Université Cheikh Anta Diop, où étudiants et enseignants suivent et commentent les tendances relayées par les médias et les états majors des partis politiques.

"Le second tour est inévitable si on veut avoir une paix sociale."

"Si le pouvoir dit qu’il a gagné, c’est sûr qu’il y aura des violences."

"Moi, par exemple, j’ai voté pour l’opposition. Donc je ne suis pas d’accord qu’on me vole mon vote."

"Nous ne pouvons pas brûler notre pays. Le Sénégal est pays de référence. Un pays de médiation."

"La quasi majorité des Sénégalais veulent un changement. Ils sont prêts à un changement de régime."

Au lendemain d’un scrutin qui s’est globalement bien déroulé selon tous les observateurs internationaux et les organisations de la société civile sénégalaise, les premières tendances ont en effet poussé les candidats à des revendications contradictoires.

Dimanche, la coalition au pouvoir a annoncé la victoire du président sortant Macky Sall dès le premier tour avec au moins 57% des suffrages.

Des résultats rejetés par les opposants Idrissa Seck et Ousmane Sonko qui crient à la fraude. Malgré tout, Ousmane Sonko et Idrissa Seck sont convaincus qu’il y aura un second tour.

Ces déclarations font régner un climat de tension latent dans le pays. Mais pour ce Sénégalais rencontré au centre ville de Dakar, il faut faire confiance aux institutions de la République.

"C’est toujours comme ça au Sénégal. On se dispute mais on finit toujours par se retrouver parce que on a des instances qui sont habilitées à donner ces résultats."

En attendant, la publication des résultats provisoires, le débat autour d’un possible second tour continue de faire la Une des journaux.

Les résultats provisoires officiels sont attendus au plus tard, vendredi. Les candidats auront alors 72 h pour déposer une requête auprès du Conseil constitutionnel, pour contester ces résultats.