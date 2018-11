L'impunité, défi de la lutte contre les crimes contre les journalistes

L'Unesco commémorait ce vendredi (02.11.18) la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Avec ce chiffre macabre : 86 journalistes ont été tués entre le 1er janvier et la fin du mois d'octobre 2018. Les journalistes locaux enquêtant sur la corruption, la criminalité et la politique sont les plus exposés d'après l'Unesco qui met l'accent cette année sur les pays du monde arabe.

Des crimes impunis en Afrique

L'Afrique fait aussi partie des zones à risque pour les journalistes. Dans des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Burundi ou encore la RDC, des affaires de crimes contre des journalistes ne sont toujours pas élucidées, des années après les faits. Comment pallier ce genre de situation ? Pour le sous-directeur général de l'Unesco en charge de la communication et l'information, Moez Chakchouk, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture mise sur la sensibilisation pour faire la lumière sur les crimes contre les journalistes.

Pour écouter l'interview avec Moez Chakchouk, cliquez sur la principale image de cet article ci-dessus.

En 2016 et 2017 selon l'Unesco, 182 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. D'après l'ONG "Journalistes en Danger" en RDC, au cours de cette année 2018, 54 journalistes ont été arrêtés alors qu'aucune mesure, ni politique ni législative, n'a été prise par les autorités du pays en faveur de la liberté de l'information.