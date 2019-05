L'impact nuisible de l'homme sur la biodiversité

La biodiversité en danger au Mali

Scientifiques et hommes politiques de 130 pays se sont réunis à Paris pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. La destruction de la nature menace l'Homme "au moins autant" que le changement climatique et mérite donc autant d'attention pour éviter des impacts dévastateurs. Ces impacts on le vit déjà dans un pays comme le Mali.