L'immigration, un sujet qui reste brûlant en Allemagne

“Merkel contredit Seehofer” c’est sous ce titre que la Süddeutsche Zeitung aborde le sujet brûlant de l’immigration en Allemagne. Alors que le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer considère l’immigration comme la "mère de tous les problèmes politiques", la chancelière Angela Merkel voit les choses un peu différemment, écrit le journal qui précise par ailleurs que seule l'AfD défend Seehofer.

Du SPD aux verts, presque tous les partis ont en effet critiqué ce point de vue du ministre. Le vice-président du SPD, Ralf Stegner, s'est même moqué du chef de la CSU, âgé de 69 ans, en le qualifiant de "grand-père de tous les problèmes du gouvernement de Berlin.“

Die Berliner Zeitung pour sa part estime qu’avec ses propos Seehofer se retrouve à nouveau dans une situation de confrontation avec Merkel.

Horst Seehofer est par ailleurs revenu sur les évènements de Chemnitz, ce que relaie la Frankfurter Rundschau. Le ministre dit comprendre le choc de la population suite au crime ayant conduit aux manifestations anti- migrants.

Cependant, peut-on lire dans le journal, cela ne justifie pas “les appels à la violence ou même l'utilisation de la force” selon Horst Seehofer qui parle de " tolérance zéro" face à de telles situations.

Au sujet de Chemnitz justement, les declarations du Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer devant le parlement selon lesquelles" il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas de chasse, il n'y avait pas de pogrom" n’ont pas manqué de faire réagir.

Cette affirmation pousse die Tageszeitung à s’interroger sur la manière dont les manifestations anti-migrants à Chemnitz ont été couvertes par la presse. S‘il s’agissait réellement d’une chasse aux étrangers. Dans tout les cas précise la TAZ “la chancelière Angela Merkel a utilisé ce terme - et a réitéré sa position. "

Donald Trump: encore de nouvelles révélations

Le président américain est au centre de nouvelles révélations. La Frankfurter Allgemeine Zeitung écrit à ce sujet qu’un officiel anonyme de la Maison-Blanche affirme dans le New York Times qu’un groupe de membres de l’administration présidentielle "sabote" activement le président.

La FAZ qui précise que la tribune a rendu furieux Donald Trump rapporte qu’il y est, entre autre, écrit que le plus gros problème est l’immoralité du président.

Et puis avant cette tribune il a eu les révélations du livre de Bob Woodward sur la présidence de Donald Trump. Dans ce livre à paraître le 11 septembre aux Etats-Unis, celui-ci est présenté comme un président "inculte, colérique et paranoïaque."

Der Spiegel de son côté relaie plutôt l’échange téléphonique entre l’auteur et le président. Dans le livre, Donald Trump est présenté comme un égoïste trahi par ses conseillers et cet appel téléphonique des deux hommes révèle que cela pourrait être vrai, selon l'hebdomadaire.