Ligue Europa : Villarreal défie Manchester United

C'est la fête dans les rues de Gdansk. Les supporters des deux équipes ont envahi les rues de la ville côtière; au total, ce sont 9500 personnes qui auront le droit d'assister à cette finale de la Ligue Europa.

Solskjaer veut du réalisme

Dans cette confrontation, Manchester United fait clairement figure de favori : vainqueur en 2017, demi-finaliste la saison passée, Paul Pogba et ses coéquipiers ont l'habitude des grands rendez-vous. Même si ce soir, ce n'est pas tellement la manière de jouer qui intéresse Ole Gunnar Solskjaer. Pour le technicien norvégien, une finale, ca ne se joue pas : ca se gagne.

"N'importe quel joueur dispute une finale avec l'espoir et la pression de la gagner. Donc il faut être préparé à gagner. Nous espérons gagner, je suis sûr que c'est pareil pour Emery et son équipe. Le chemin de la qualification a été long, et une finale, c'est toujours du 50/50", a déclaré Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse. "Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai confiance, nous sommes prêts pour ce choc. Il peut tout se passer lors d'une finale : tu peux prendre un but lors de la première minute de jeu, tu peux avoir un blessé voire même un joueur expulsé. Tout peut arriver. Nous devons être préparés à n'importe quel scénario. C'est ca, une finale".

Unai Emery, le spécialiste

En face, Villarreal peut se targuer d'avoir disputé une campagne européenne presque parfaite, ne concédant aucune défaite et en éliminant au passage le Dynamo Kiev, le Dinamo Zagreb ou encore Arsenal.

Surtout, le "sous-marin jaune" a pour commandant Unai Emery; un homme qui a déjà remporté la Ligue Europa à trois reprises dans sa carrière, avec le FC Séville. Il sait donc lui aussi que tout est possible :

"Nous sommes candidats pour ce titre, et nous allons affronter Manchester United, qui est favori. Cette équipe a de formidables joueurs, qui ont beaucoup d'expérience sur la scène européenne. Mais c'est aussi notre cas, récemment. Nous sommes capables de nous mettre à niveau et de faire en sorte de vivre ces moments", a estimé le technicien espagnol. "Et nous méritons de vivre de tels moments car nous mettons tout en oeuvre pour que ca arrive. Maintenant, nous sommes en finale, et si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous nous montrons sous notre meilleur jour, nous avons de grandes chances de l'emporter".

Manchester United contre Villarreal, coup d'envoi prévu à 19h en temps universel.